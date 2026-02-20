Antonio Domingo Ayuso, el nuevo director de la Policía de Madrid: un ingeniero de Caminos de 66 años "de la casa"

Antonio Domingo Ayuso (primero por la derecha) el nuevo director de la Policía de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid puso fin este jueves a la etapa de Pablo Enrique Rodríguez al frente de la Policía Municipal de Madrid tras meses de polémicas acumuladas. Un puesto que ahora ocupará Antonio Domingo Ayuso, de 66 años, un "hombre de la casa", según le definió la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz.

En esta rueda de prensa, Sanz alabó el "trabajo extraordinario" de Domingo Ayuso en la renovación de los planes de emergencia y su adaptación a los cambios normativos del Gobierno regional. Cabe destacar que el nuevo director de la Policía Municipal es licenciado en Ingeniería de Caminos.

La vicealcaldesa de Madrid subrayó que se trata de un perfil interno con conocimiento del funcionamiento del área y continuidad operativa para liderar la dirección general de la Policía Municipal.

Sanz quiso agradecer los servicios prestados por Pablo Enrique Rodríguez y afirmó que con su marcha se cierra "una etapa".

El ya exdirector de la Policía Local asumió el cargo el 27 de junio de 2019 como "hombre de la casa" tras una larga trayectoria interna, arrastraba desde hacía meses un fuerte desgaste.

La última polémica de su mandato ha estado vinculada con las oposiciones a Policía Municipal, que muchos opositores mantienen "han sido amañadas" por diversas causas.

Pero el punto de inflexión que acaparó titulares llegó el pasado abril de 2025, cuando, durante el gran apagón nacional, el vehículo policial en el que viajaba atropelló a una niña en el Paseo de Extremadura. Aunque él iba de acompañante, el suceso desató una tormenta política y sindical.

La izquierda municipal pidió su dimisión inmediata y cuestionó la gestión del atestado y la transparencia en las primeras horas tras el accidente.

Desde el entorno sindical se denunció que no constaban inicialmente algunos trámites habituales, mientras el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, defendía que se había cumplido el procedimiento y acusaba a la oposición de poner en duda el honor de los agentes.

Pero el atropello no era el único frente abierto. Rodríguez está siendo investigado judicialmente por supuestas irregularidades en procesos de ascenso a comisario e inspector.

La causa fue reabierta por la Audiencia Provincial tras dos archivos previos y apunta a un presunto amaño en oposiciones, con sospechas de cohecho y tráfico de influencias por la relación de aspirantes con miembros del tribunal y una academia vinculada a mandos policiales.

Además, otra causa judicial salpica su etapa por los incidentes con el ‘CapoBús’ de Hazte Oír, que denunció la actuación policial contra su vehículo en 2024.

Tras conocerse los presuntos amaños en las oposiciones, los sindicatos mayoritarios de Policía Municipal han sido especialmente duros.

Desde el Sindicato Unión de Policía Municipal (UPM) se advertía por carta al alcalde de que la reiteración de estos episodios había hecho que las oposiciones perdieran el "prestigio que históricamente las caracterizaba", proyectando una imagen de "tolerancia frente a posibles irregularidades". La organización reclamaba el "cese inmediato" del director general y una reforma integral de los procesos selectivos.

En términos similares se expresó el sindicato mayoritario CPPM, que cargó contra una resolución firmada por Rodríguez que retrasaba el nombramiento como funcionarios de carrera de policías en prácticas.

"Si tiene usted a su cargo alguien que crea problemas de manera habitual y que de forma periódica aparece en prensa por actuaciones que no dejan en buen lugar al Cuerpo, lo que debe hacer es cesarlo de manera inmediata", trasladaron por escrito a Almeida.

Pese a la acumulación de controversias, Sanz ha querido subrayar los logros de estos casi siete años, destacando que la plantilla ha pasado de 5.600 a 6.300 efectivos y que se ha impulsado una modernización "total y absoluta" del Cuerpo. No obstante, el Gobierno municipal considera que es momento de "abrir una nueva etapa".