La nueva vida del Teleférico de Madrid: estaciones reformadas y 47 modernas cabinas para surcar el cielo a finales de 2026

Render del interior de la futura estación de Casa de Campo del Teleférico de Madrid tras su renovación. Ayuntamiento de Madrid

Abrió en 1969 y lleva ya tres años cerrado, pero el Teleférico de Madrid continúa su renovación integral para que vuelva a surcar los cielos de la capital a finales de este año. Y es que, construido por la empresa suiza Von Roll, fue inaugurado por el entonces alcalde Arias Navarro.

Más de cinco décadas después, el emblemático referente turístico presentaba una obsolescencia que comprometía su eficiencia y seguridad. Por eso, precisamente este martes empezará una de las fases más importantes de las obras: el desmontaje del sistema de cableado de la infraestructura.

"Este cableado era, desde hace más de 50 años, el soporte básico de esta icónica y turística atracción aérea" que circula entre las estaciones de Pintor Rosales y Casa de Campo, como señalan desde el área de Movilidad, de la que depende la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), gestora del Teleférico.

El Ayuntamiento y EMT han emprendido conjuntamente esta ambiciosa obra de transformación "para que el nuevo teleférico cuente con la última tecnología, así como con unas edificaciones accesibles y sostenibles a la altura de los nuevos tiempos". Así, la inversión ha ascendido a los 26,2 millones de euros (sin IVA).

Esta fase de desmontaje supone la actuación previa a la demolición parcial para la reforma de los edificios que albergaban las dos estaciones, que llega tras meses de planificación y desarrollo técnico. La previsión es que se reabra para finales de este año, como comentó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un acto en Vallecas el pasado mes de diciembre

47 cabinas suecas

Antes de cerrar al público en febrero del 2023, contaba con 80 cabinas, cada una de ellas con capacidad para seis personas, que recorrían una distancia de 2,5 kilómetros y alcanzaban una altura máxima de 40 metros entre la Casa de Campo y el centro urbano.

Ahora, se incluirán 47 modernas cabinas panorámicas concebidas para transportar 10 personas cada una. Estas circularán mediante un sistema bicable, que sustituirá al antiguo sistema monocable del año 69. La operación de retirada del cableado permitirá separar toda esa infraestructura aérea de las estaciones terminales.

Estación de Casa de Campo del Teleférico de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

Tras la eliminación del cableado se pasará posteriormente al desarrollo de las nuevas bases para las torres y la introducción de los nuevos equipos electromecánicos (motores eléctricos, cable tractor-portador y poleas) que se ubicarán en las estaciones de Pintor Rosales y Casa de Campo.

Anteriormente, en estos últimos meses, ya se han llevado a cabo los procedimientos para la fabricación de las cabinas en la factoría de Doppelmayr en Suiza. Además, se han licitado las obras y se ha realizado el proyecto.

Por otro lado, dentro de las actuaciones que se van a realizar en las estaciones, destaca la construcción de un diseño arquitectónico que integra los dos edificios de las estaciones en el entorno y la adaptación de unas mejores condiciones de accesibilidad en las entradas a dichas estaciones.

De igual manera, para resolver las necesidades de suministro eléctrico del nuevo sistema, se realizará la ejecución de una acometida eléctrica conforme a la demanda real de esta nueva infraestructura.

Proyección virtual de un funicular del Teleférico de Madrid tras la reforma que llevará a cabo el Ayuntamiento de Madrid.

Así, la nueva infraestructura será "tecnológicamente puntera, sostenible y accesible". En el plano tecnológico, el nuevo sistema estará dotado de sensores inteligentes en cabinas y pilonas para una seguridad activa, incorporando el importante recurso de la inteligencia artificial para el análisis de flujos y alertas.

Se aplicarán protocolos de ciberseguridad avanzados y se procederá a la integración digital con pantallas interactivas, apps móviles y una total conectividad, que permitirá tener información del servicio en tiempo real.

Desde la perspectiva medioambiental, el nuevo proyecto se traducirá en una "importante reducción de emisiones en el diseño de la infraestructura y una mejora en la gestión y optimización del consumo energético, así como en una reducción de la huella de carbono a través de medidas de eficiencia energética". Como especifican desde el Ayuntamiento, el proyecto lleva implícito el concepto de una conectividad verde, quedando plenamente integrado en la Casa de Campo.

Desde el punto de vista del visitante, el diseño elegido redundará en una "mejor experiencia para el cliente", moderna e inclusiva. Una accesibilidad mejorada, con el apoyo de colores y pavimentos para identificar las diferentes zonas dentro de cada estación, será otro de los grandes alicientes de la nueva versión del Teleférico madrileño.