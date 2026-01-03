Ya es oficial: la nueva opción de "desaparcar" de la zona SER de Madrid para 2026 que permite ahorrar cientos de euros

Las claves nuevo Generado con IA Madrid ampliará las Zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a 22 nuevos barrios en 2026, sumando 66.120 nuevas plazas y superando las 258.000 en total. Se modificarán los horarios de aparcamiento regulado, que podrán extenderse más allá de las 21:00 en días laborables y aplicarse también en sábados, domingos y festivos en zonas con alta demanda. La función de "desaparcar" permitirá a los usuarios terminar antes su tique de estacionamiento y recuperar el dinero del tiempo no utilizado a través de apps oficiales.

La ciudad de Madrid empieza un año que va a ser clave para su crecimiento. Y es que la capital tiene por delante multitud de eventos que van a marcar su capacidad y su calidad como anfitrión de grandes escenarios de masas. Pero además, se encuentra en constante crecimiento y transformación, lo que obliga también a poner sobre ella todas las miradas.

Una de las cosas que más ha cambiado en Madrid en las últimas semanas y meses son las Zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado, más conocidas como Zonas SER. Es decir, aquellas en las que tenemos que pagar para poder aparcar. Recientemente, estos puntos se han ampliado considerablemente en Madrid, llegando a barrios donde no lo habían hecho aún.

Una tendencia que seguirá al alza en los próximos meses. Sin embargo, esto no será lo único que cambie en estos puntos de aparcamiento regulado, ya que también habrá nuevos horarios así como nuevas funciones que intentarán que los madrileños ahorren algunos euros, pagando solo por el tiempo que necesiten utilizar dicho servicio, sin perder dinero por el tiempo contratado innecesario.

Por ello, conviene estar correctamente al día sobre cómo serán las nuevas Zonas SER de Madrid tras la transformación sufrida a partir del ya extinto 1 de enero de 2026. Y es que de lo que no hay duda en el Ayuntamiento de Madrid es de que la Ordenanza de Movilidad Sostenible constituye "uno de los pilares fundamentales de la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360".

Su nueva redacción ha permitido incluir todos estos cambios, especialmente aquellos con nuevos horarios y días aplicables. Unas medidas que llegarán como novedad hasta 22 barrios madrileños con 66.120 nuevas plazas reguladas para alcanzar las 181.500 actuales en total. Pero, si alguna nueva función destaca de todas las innovaciones, es la opción de "desaparcar".

¿Cómo será la nueva Zona SER en Madrid en 2026?

Llegan cambios importantes a las Zonas SER de Madrid en el año 2026. La nueva redacción de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que supone un punto muy importante de Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360, permitirá ampliar el espacio y el tiempo en el que habrá estacionamiento regulado en algunos barrios de la capital.

En total, el número de barrios con alguna de estas plazas de aparcamiento crecerá hasta los 55, siendo ahora 22 los barrios que han recibido alguna nueva plaza, 17 de los cuales no disponían de ninguna hasta el momento. Así pues, está previsto que haya 66.120 nuevas plazas de estacionamiento regulado, un 36% más de las que hay hasta ahora. El número total ahora supera las 181.000 en 13 distritos de la capital. Sin embargo, a la finalización del proyecto será de 258.985.

Sin embargo, más significativo son los nuevos horarios, ya que podrá ampliarse a más allá de las 21:00 horas de la noche de lunes a viernes en zonas con problemas de aparcamiento para residentes. Igualmente, también podrá pasar de las 15:00 horas de la tarde los sábado y ampliarse a domingos y festivos, días hasta ahora exentos de este servicio.

Estas medidas, según el Consistorio, pretenden "mejorar la movilidad, reducir emisiones y evitar que los barrios se conviertan en aparcamientos improvisados". Hay que recordar que hay 3 tipos de aparcamientos diferentes. La zona verde para residentes, la zona azul y las plazas de alta rotación.

Y como gran novedad, el Ayuntamiento de Madrid pretende dar más visibilidad a una de las funciones más interesantes que tiene en marcha. Se trata de la opción "desaparcar", ya disponible en apps 'oficiales' del SER como ElParking, Telpark, ParkingLibre, Parclick y Bip&Drive.

Esta facilita que un cliente termine de manera anticipada el tique emitido en vigor. El importe correspondiente al tiempo sobrante del tique emitido se le reintegra a través de la aplicación. De esta forma, el usuario solamente pagará por el tiempo realmente consumido en cada operación.