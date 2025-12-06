El 'ultra tren' que conectará Madrid con Valencia en solo 30 minutos: cápsulas de última generación a 1.000 km/h

Uno de los puntos más importantes para garantizar la buena salud de una ciudad es el transporte. Que todos los sistemas puedan funcionar de la mejor manera posible y que sus infraestructuras sean modernas y eficientes es clave. Y más si hablamos de una ciudad como Madrid, que supera los 3 millones de habitantes.

Con tanta gente por las calles, los coches se multiplican en las calzadas haciendo imposible la circulación en muchos momentos. Es por ello que sin servicios como el Metro o los autobuses, vivir en este tipo de grandes urbes sería prácticamente imposible. Un caos que no se podría sobrellevar. Sin embargo, siempre hay personas que quieren ir un paso más allá.

Aunque se tengan autobuses, metros y trenes, siempre es posible darle una vuelta de tuerca, sobre todo buscando la inmediatez. Y es que si los trenes pudieran llegar más rápido a su destino, se reducirían los tiempos de viaje, de espera y de gestión. Pero después hay proyectos como el de la empresa Zeleros que suponen una auténtica revolución en el mundo.

Nos hemos acostumbrado a viajar de una ciudad a otra a unos 300 kilómetros por hora. Y a llegar de Madrid a Barcelona, Pamplona o Sevilla en menos de tres horas. Sin embargo, aún no podemos imaginar lo cerca que estamos de poder llegar a Valencia en solo media hora viajando el triple de rápido.

Y eso es lo que esta empresa está intentando conseguir, sacar adelante un proyecto de 'ultra tren' que consigue viajar a 1.000 kilómetros por hora y que nos permitiría presentarnos, por ejemplo, en la Plaza de la Concordia de París en poco más de una hora. Este es un proyecto que no solo es real, sino que ya está en marcha tal y como cuenta la influencer especializada Clau, quiero ser ingeniera.

De Madrid a Valencia en 30 minutos

Zeleros es una empresa valenciana que está dando forma a este impresionante proyecto y cuyo desarrollo se consigue a través de la tecnología hyperloop. El reto es poder realizar viajes a 1.000 kilómetros por hora de velocidad para hacer todos nuestros trayectos hasta tres veces más cortos.

El mecanismo es el siguiente. Este impresionante tren llegado desde el futuro se forma con cápsulas que viajan dentro de tubos con baja presión para así reducir la resistencia del aire. El sistema todavía no está totalmente definido.

Las cápsulas podrían levitar o sustentarse de forma magnética o neumática para propulsarse mediante sistemas eléctricos y así alcanzar hasta 1.000 kilómetros por hora. A esta velocidad, los tiempos empleados en los desplazamientos se reducirían enormemente.

Este tipo de proyectos, aunque ya se han avanzado, se encuentran todavía en una fase muy preliminar, ya que suponen costes económicos muy grandes, así como un desafío regulatorio e incluso moral por la peligrosidad que conllevan. Y una vez perfilados, las dificultades técnicas también serán enormes.

De momento, estos trenes con tecnología hyperloop ya han conseguido ir a más de 600 kilómetros por hora, tal y como se demostró en una prueba realizada en China. Numerosas empresas ya se encuentran trabajando en este tipo de proyectos, habiendo desarrollado prototipos y habiendo realizado algún ensayo y planes estructurales que otro.

Una vez la tecnología hyperloop se consolide en el universo de los trenes, está previsto que se proporcione una mayor conexión entre distintas ciudades de España. Y aunque todavía no es posible decir cuándo se podrán hacer este tipo de viajes, sí hay una estimación ya fijada. Es la que realiza David Pistoni, CEO de Zeleros, quien asegura que en 2030 serán una realidad.

"Hay dos fases. La primera es cuando van a venir las primeras rutas comerciales, que nosotros creemos que va a ser entre 5 y 10 años. La tecnología va a estar disponible y regulada para empezar a ejecutar estas rutas".

"Y luego cuándo se va a extender eso a modo de red. El objetivo de todo esto es que sea una red de Metro que conecte capitales. Para eso vamos a requerir más tiempos. Para eso quizás hablamos de 20 o 30 años, para tener unas rutas más extendidas. Nosotros nos encargamos de que la tecnología esté lista para cuando llegue el momento".