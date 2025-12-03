Confirmado por el Ayuntamiento: Almeida lanza su mayor oferta de empleo con 1.275 plazas de funcionario

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una Oferta de Empleo Público para 2025 con 1.275 plazas para servicios municipales y organismos autónomos. Sumando las plazas de Policía Municipal, Bomberos y SAMUR-Protección Civil, la oferta total alcanza 2.381 plazas, la mayor de la historia municipal. Las plazas incluyen 826 de turno libre y 449 de promoción interna, destacando refuerzos en auxiliares administrativos, agentes de movilidad, salud, servicios sociales y áreas deportivas. Se introducen nuevas categorías y 58 plazas están reservadas para personas con discapacidad, en el marco de la estrategia Madrid Talento.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves su Oferta de Empleo Público (OEP) general para 2025, con 1.275 plazas destinadas a cubrir las necesidades de personal de los servicios municipales y sus organismos autónomos.

Esta cifra se suma a la oferta específica de Policía Municipal, Bomberos y SAMUR-Protección Civil, aprobada la semana pasada, elevando el total a 2.381 plazas, la más alta de la serie histórica, según ha destacado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

La OEP ha sido negociada en la Mesa General de Empleo, logrando un amplio consenso: votaron a favor CSIF, UGT y CC.OO., y se abstuvo la Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM).

De las 1.275 plazas de esta oferta, 826 son de turno libre y 449 de promoción interna, lo que supone un aumento significativo para el personal de nuevo ingreso, consolidándose como la OEP general de turno libre más elevada de la historia.

El refuerzo se centra en categorías transversales que mejoran la capacidad administrativa de la ciudad:

111 plazas para auxiliares administrativos

25 para técnicos de gestión

24 para personal de servicios internos en educación

20 para técnico de Administración General económica

20 para técnico de Administración General jurídica

20 para técnico superior de la rama social

A esto se suman 125 plazas para el Cuerpo de Agentes de Movilidad y 100 para el organismo Madrid Salud, con presencia de médicos, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios y psicólogos sanitarios, así como personal de salud laboral.

Los servicios sociales incorporarán 64 plazas en categorías como psicólogos, auxiliares de servicios sociales, trabajadores sociales, enfermeros o cocineros, alineadas con el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2023-2027.

El área deportiva también se fortalece, con más de 165 plazas para cubrir puestos en instalaciones municipales, mientras que los cuerpos técnicos y tecnológicos reciben un impulso:

27 plazas de arquitectura e ingeniería

54 plazas TIC, incluyendo técnicos superiores y auxiliares en tecnologías de la información

Nuevas categorías y adaptación al talento

La OEP 2025 introduce categorías de nueva creación, con 64 plazas de turno libre y 109 de promoción interna en áreas como medio ambiente, consumo, cocina, operario polivalente o GIS, adaptándose al sistema educativo vigente y fortaleciendo la carrera de los empleados municipales.

Además, 58 plazas de turno libre se reservan para personas con discapacidad, incluyendo 17 para discapacidad intelectual en labores de montaje de actos públicos y mantenimiento de jardines y viveros.

La oferta de promoción interna de 449 plazas se centra en categorías generalistas y especializadas como deportes o bibliotecas, destacando administrativos (100), técnicos de gestión (70), operarios polivalentes (50) y auxiliares administrativos (30), además de personal laboral (44) y bibliotecas (51).

Todo esto se enmarca dentro de la estrategia Madrid Talento, que busca cubrir los servicios municipales, crear empleo estable, impulsar la promoción interna y atraer talento externo. La tasa de reposición de efectivos prevista para 2025 alcanza el 149%, subrayando la apuesta del Ayuntamiento por reforzar su plantilla.