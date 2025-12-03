La 'ciudad' que nace al este de Madrid y quiere ser la nueva zona de moda: 20 millones de m2 y más de 68.000 viviendas

Las claves nuevo Generado con IA El este de Madrid acoge un gran proyecto urbanístico con más de 20 millones de m2 y la construcción de más de 68.000 viviendas. El Sector de Valdecarros será el núcleo principal, con 50.000 nuevas viviendas, la mitad de ellas protegidas para facilitar el acceso a personas con menos recursos. El desarrollo incluye la Nueva Centralidad del Este en San Blas-Canillejas, con 18.000 viviendas, y el Ensanche de San Fernando en Vicálvaro, con 800 más. Las obras también contemplan nuevas infraestructuras, como el soterramiento de la A-5 y la creación del Paseo Verde del Suroeste.

Madrid es una ciudad en constante expansión y crecimiento. Con el paso de los años, la capital ha ido convirtiéndose en uno de los núcleos poblacionales más grandes de toda Europa. Y es que si se suman los municipios cercanos y que han ido formándose al calor de la explosión demográfica madrileña, se superan holgadamente los 7 millones de habitantes.

Una expansión que promete llegar a los 8 millones en cuestión de unas décadas y es que no solo cada vez vive más gente en el centro de la ciudad, sino que hay multitud de barrios que han ido formándose a las afueras y que hoy en día se encuentran ya totalmente integrados. Uno de los casos de mayor actividad es la zona este.

Aunque si afinamos más el tiro, habría que señalar hacia el sureste. Allí se encuentra, por ejemplo, uno de los nuevos barrios que prometen ser la nueva vía de crecimiento de la capital de España. Se trata de la zona que forman el triángulo que se crea entre Valdecarros, San Blas-Canillejas y Vicálvaro.

En esta zona de Madrid se están construyendo miles de viviendas. Y es que se trata de un territorio que tiene más de 20 millones de metros cuadrados. Por lo tanto, permite crear una pequeña ciudad dentro de Madrid. Aunque este no es el único gran proyecto que tiene abierto el Ayuntamiento, sí es uno de los más grandes e importantes, no solo en España, sino en toda Europa.

Por ello, desde el Ejecutivo municipal no dudan en presumir de este nuevo enclave que se va a crear al este de Madrid donde, además, habrá viviendas protegidas para aumentar las posibilidades de acceso a la vivienda de aquellos que no tengan todas las facilidades económicas posibles.

¿Cómo será la nueva ciudad al este de Madrid?

Madrid sigue creciendo a pasos agigantados. Y uno de los mayores focos de expansión de toda la Comunidad de Madrid es la parte este. Allí es donde el Ayuntamiento de la capital tiene previsto realizar varias series de nuevas viviendas. Uno de los núcleos más importantes se trata del Sector de Valdecarros, el cual va a ser reparcelado.

Esto permitirá al Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida levantar hasta 50.000 nuevas viviendas. Sin embargo, lo más destacado es que la mitad de ellas serán protegidas, por lo que se dará acceso a aquellas personas cuya capacidad económica es más reducida. En total serán más de 20 millones de metros cuadrados los que se destinen a nueva construcción en la zona.

Esto es equivalente a la superficie de todos los desarrollos del sureste impulsados hasta la fecha, y es, además, el proyecto de urbanismo más destacado. Sin embargo, el proyecto de la reparcelación del Sector de Valdecarros no llegará solo, sino que irá acompañado de dos grandes proyectos más, lo que provocará un impulso todavía mayor.

Por ello, habría añadir también la reparcelación de la Nueva Centralidad del Este, en la zona de San Blas-Canillejas. Esta permitirá otro gran empujón demográfico con 18.000 nuevas viviendas. En tercera instancia, se unirá a estos dos proyectos de expansión el proyecto del Ensanche de San Fernando, situado en la zona de Vicálvaro y que dejará unas 800 nuevas viviendas.

Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, celebraba la luz verde recibida por todos estos proyectos: "Es la mayor obra de transformación que se está llevando a cabo en la ciudad después de Madrid Río".

Además, desde el Ejecutivo municipal celebran que otros proyectos van a ir creciendo en paralelo a la llegada de estas nuevas viviendas, no solo dotando de más viviendas la zona, sino también de mejores infraestructuras. Por ello, se contempla la continuidad de las obras del soterramiento de la A-5.

A finales de 2026, está prevista la apertura del túnel y el inicio de la urbanización en superficie para dar vida al Paseo Verde del Suroeste, previéndose el año que viene la licitación de la redacción del proyecto de construcción.