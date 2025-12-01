Los tres parkings 'del futuro' que abre Almeida en Madrid: con recarga ultrarrápida, alquiler de coches y bicis y sostenibles

Las claves nuevo Generado con IA Madrid contará con ocho hubs de movilidad al finalizar el año, integrando servicios de recarga eléctrica, alquiler de coches y bicis, y zonas logísticas. El nuevo parking Plaza de España 360 ofrece 838 plazas, servicios de Bicimad, zonas para bicis, cargadores eléctricos y espacios para vehículos compartidos y de alquiler. Los aparcamientos de Santa Ana y Luna-Tudescos suman 279 y 445 plazas respectivamente, con más de la mitad electrificadas y zonas para residentes, motos y movilidad sostenible. Las inversiones en estos nuevos parkings superan los 23 millones de euros y buscan modernizar la infraestructura urbana y promover la movilidad sostenible en la ciudad.

Madrid tendrá al acabar el año ocho hubs de movilidad en total. Se trata de espacios que integran diversos servicios que impulsan la transformación de la movilidad en las ciudades. Así, facilitan la electrificación del parque móvil, ofrecen plazas para los vehículos y optimizan la actividad logística, entre otras cosas.

Este mes de diciembre abrirán otros tres en la capital. Este lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado uno de ellos para presentar las fechas en las que estarán disponibles estos nuevos aparcamientos remodelados con modernos servicios y sostenibles.

El primero de ellos, y que ya queda inaugurado, es el de Plaza de España 360, gestionado por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). Las obras de adecuación ejecutadas han conllevado la reforma del parking subterráneo, que databa de los años 60. Unos 25.973 metros cuadrados de superficie total.

Está situado bajo la Plaza de España, el eje que conecta el casco histórico con la Gran Vía y Princesa, "centro neurálgico del turismo, la actividad comercial y el transporte madrileño", como señalan desde el Consistorio.

El proyecto de modernización de esta infraestructura ha contado con una inversión de 10,89 millones de euros, tal y como ha explicado el regidor madrileño. Se compone de tres plantas bajo rasante, con capacidad para 838 vehículos.

Entre sus instalaciones alberga, por primera vez, una estación de Bicimad, el servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento, con capacidad para 12 de ellas. Asimismo, también cuenta con una zona Bicipark -aparcamiento para bicis- de diez plazas, cuatro taquillas, dos consignas para depositar equipajes, seis plazas para distribución urbana de última milla y tres plazas de cambio de batería, además de incluir otros servicios complementarios de venta automática y restauración.

El hub integra también servicios para 37 vehículos compartidos y 62 de alquiler de coches. En todas estas plazas se han instalado cargadores eléctricos.

Cartel indicativo del hub de Plaza de España 360. Ayuntamiento de Madrid

El lugar también permite la entrada de luz y ventilación natural del exterior e incluye un vestíbulo de espera en la entrada y dos pantallas táctiles informativas, lo que lo hace más confortable al usuario.

El servicio de recarga eléctrica estará disponible en las próximas semanas. En concreto, habrá seis plazas de alta potencia y otras 17 con cargadores de 22 kW -algunas de ellas con dimensiones adaptadas a personas con movilidad reducida-.

Santa Ana y Luna-Tudescos

Bajo la Plaza de Santa Ana también se ha proyectado otro nuevo aparcamiento que abrirá tras una reforma que avivó la polémica entre los vecinos del barrio por la posible pérdida de algunos árboles en el exterior.

Desde el Consistorio recalcan que, tras la finalización de estos trabajos, "se ha restituido a la situación inicial tanto la estatua de Federico García Lorca que allí se encontraba como el arbolado". Actualmente la plaza suma "60 árboles, cuatro más que antes de la reforma".

Finalmente, se inaugurará este viernes 5 de diciembre. En esta ocasión, se ha renovado el diseño para añadir un total de 279 plazas de aparcamiento distribuidas en tres plantas y con 149 de esas plazas equipadas con recarga eléctrica.

Suma 169 plazas de rotación, seis de ellas destinadas a vehículos de personas con movilidad reducida y cuatro, para motos.

Los residentes contarán con 110 plazas, todas ellas electrificadas. Una inversión que ha ascendido a los seis millones de euros.

El otro parking abrirá el próximo 11 de diciembre en Luna-Tudescos, bajo la céntrica Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta. Sus trabajos han contado con una inversión de 6,2 millones.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Movilidad, Borja Carabante en la visita la hub de Plaza España 360. Ayuntamiento de Madrid

Este dispone de 445 plazas de aparcamiento distribuidas en cuatro plantas y 50 para motos. De ese total, 197 cuentan con recarga eléctrica. Suma 313 plazas de rotación (con diez para personas con movilidad reducida) y 132 reservadas a residentes de este entorno y electrificadas. En ambos casos, el abono mensual para estos últimos tendrá un coste de 70 euros.

Los dos cuentan en sus sótanos con zonas para mejorar la movilidad sostenible y diferentes opciones con plazas destinadas al uso compartido y la micrologística.

Ocho hubs

Se unen así a los otros cinco de los que ya dispone la ciudad. El primero fue Canalejas 360, en agosto de 2022. Una instalación precursora con capacidad para integrar servicios de movilidad y distribución de última milla junto al kilómetro cero de Madrid, reaprovechando el antiguo aparcamiento de Sevilla.

Posteriormente, en 2024 se añadieron los de Recoletos 360, entre las plazas de Cibeles y Colón, y Paseo de Artilleros 360, sobre la estación de Metro de Vicálvaro. A estos se le suman otros dos: los de Plaza del Carmen y Cortes.