El barrio de Madrid que busca ser la nueva zona de moda: una inversión de 55 millones y un gran complejo deportivo

Madrid es una ciudad que no para de crecer. No solo en extensión y población, sino también en la imagen que proyecta al exterior. Buena parte de estos logros proceden de la modernización y renovación de muchas de sus zonas de influencia. Pero también de la revitalización de sus barrios más humildes, los cuales reciben una segunda oportunidad para resurgir.

Y es que en los últimos tiempos, el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en serio con estos proyectos con los que intenta devolver todo el esplendor a barrios de la capital que no pasan por su mejor momento. Zonas castigadas por el paso del tiempo y por la dejadez que se terminan convirtiendo en espacios difícilmente habitables.

Sin embargo, gracias a estos proyectos municipales, recuperan toda su actividad y todo su potencial. Uno de los últimos ejemplos en sumarse a esta lista de barrios renovados de Madrid es el distrito de Ciudad Lineal, en el cual se van a llevar a cabo varias obras para hacer de esta zona una de las más potentes y bonitas de la capital.

Nadia Álvarez, concejala del distrito, fue la encargada de presentar el proyecto de estas obras que se incluyen en el presupuesto del año 2026 frente al Pleno de la junta municipal. Un plan para el que se destinará un 11,48% más que en el ejercicio anterior, lo que responde precisamente a estos trabajos de mejora que se van a llevar a cabo en la zona.

Dentro de las nuevas infraestructuras que habrá destacan desde un centro deportivo hasta el desarrollo de zonas verdes renovadas. Además, en este presupuesto también se incluyen aquellos trabajos que pertenecen a las polémicas obras de cubrición de la M-30.

El giro de 180 grados de Ciudad Lineal

El nuevo Ciudad Lineal será una realidad muy pronto. Y es que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto invertir en este 2026 . Así lo ha confirmado la concejala de distrito, Nadia Álvarez, en una inyección que supondrá casi un 12% más que en el año 2025.

Este conocido distrito madrileño va a ser sometido a diferentes reformas que prometen crear un entorno mucho más bonito y funcional, ya que está previsto que las principales partidas presupuestarias "se centren en temas concretos de la vida cotidiana", invirtiendo en personas.

Casi el 50% de este presupuesto, unos 21 millones de euros, irán a parar a servicios sociales, sobre todo al programa de atención a personas mayores, especialmente en el Servicio de Ayuda a Domicilio. Y 2,3 millones de euros se destinarán a realizar obras como la segunda fase de la remodelación integral y el acondicionamiento del parque deportivo de las Tres Luces, ubicado entre la calle de Gandhi y la avenida de Francisco Largo Caballero.

Otras obras que se van a realizar en la zona son el acondicionamiento y las mejoras en los centros municipales de mayores Manuel Alexandre (67.288 euros) y San Juan Bautista (81.312 euros).

Las inversiones de las áreas en Ciudad Lineal se incrementan en casi 21 millones de euros, pasando de 23,5 millones de euros en 2025 a 44 millones de euros el próximo año, lo que supone un aumento del 88,63 %.

Dentro de esos proyectos, uno de los más importantes será la cubrición del viario de la M-30 en el Puente de Ventas, con una inversión de 27,7 millones de euros. Pero también la construcción del centro juvenil en la calle del Canal de Panamá, con 4,3 millones de euros, y la ejecución del Bosque Metropolitano en la cuña norte de O'Donnell, con 3,34 millones de euros.

Siguiendo con estos trabajos de renovación de esta zona de la ciudad también se contemplan actuaciones de regeneración urbana en la calle de Verdaguer y García, en el barrio de San Pascual, con una inversión de 1,66 millones de euros. Se suma la reforma del Centro Deportivo Municipal La Concepción, con 2,5 millones de euros, y las obras de acondicionamiento de la Escuela Infantil Tarabilla, con un presupuesto de 1 millón de euros.