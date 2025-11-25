El Ayuntamiento de Madrid lo confirma: las 2 líneas de bus que no podrás usar y que solo admitirán a personas sin techo

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha dos líneas de autobús exclusivas para personas sin hogar, activas desde el 23 de noviembre hasta el 1 de abril. Estos autobuses, gestionados por la Empresa Municipal de Transportes, trasladan gratuitamente a personas sin techo a los albergues de Pinar de San José (Latina) y Villa de Vallecas. La iniciativa forma parte de la Campaña del Frío y busca evitar que las personas sin hogar pasen la noche en la calle durante el invierno. Los autobuses tienen horarios específicos de mañana y tarde, con salidas desde puntos como plaza Elíptica y Atocha hacia los centros de acogida, y regresos a primera hora del día.

Madrid es una ciudad en la que sus transportes públicos son de vital importancia. Se podría decir que casi en cualquier gran localidad lo son, pero más en una urbe en la que viven más de 3 millones de personas y donde el espacio empieza a agotarse, sobre todo en las carreteras.

Por ello, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad tienen una gran atención puesta en este tipo de servicios, intentando que siempre estén en las mejores condiciones, completamente modernizados y en perfecto uso, algo que no siempre es posible.

Sin embargo, gestionar este tipo de servicios obliga algunas veces a tomar decisiones complicadas y que incluso en algunos foros pueden resultar impopulares. Un ejemplo de ello son las obras de la Línea 6 de Metro, las cuales siguen causando estragos a decenas de miles de usuarios cada día. Para intentar solventarlo, las autoridades han puesto en marcha servicios de autobuses alternativos.

Aunque estos no son los únicos buses especiales que se pueden ver por Madrid estos días. Y es que el Ayuntamiento ha lanzado dos nuevas líneas que no van a estar disponibles para el común de los madrileños, algo que ha generado una gran expectación y muchos comentarios entre la sociedad local.

Se trata de los autobuses que van a estar recorriendo la ciudad durante los próximos meses para transportar a personas sin hogar de un lado a otro de Madrid. Un servicio que responde a la próxima llegada del invierno y que se encuentran activos desde este pasado domingo y gestionados por la Empresa Municipal de Transportes.

¿Para qué son los nuevos autobuses de Madrid?

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado ya la Campaña del Frío. Entre las múltiples medidas que incluye este programa se encuentran las nuevas líneas de autobuses que ha fletado el Ejecutivo municipal para ayudar a las personas sin hogar.

Unos vehículos que se encuentran en ruta desde el pasado 23 de noviembre y que van a continuar hasta el próximo 1 de abril. Estos autobuses no pueden ser usados por los madrileños, sino que su única función es la de llevar a personas sin techo hasta diferentes centros de acogida para evitar que pasen la noche en la calle y para que puedan alimentarse.

La Empresa Municipal de Transportes es la institución encargada de gestionar estos servicios que, por otro lado, son totalmente gratuitos. Además, los destinos serán siempre los mismos. Por un lado, el albergue de Pinar de San José, situado en el distrito de Latina, y por otro el de que se encuentra en Villa de Vallecas.

Esta es una decisión llevada a cabo por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. "El servicio especial entre la plaza Elíptica y el albergue de Pinar de San José se iniciará en la Vía Lusitana, junto al intercambiador de plaza Elíptica (nodo 19224), y finalizará en el nodo 5780, próximo al albergue".

"En horario de tarde, las salidas se efectuarán a las 19:00 y 20:00 horas. Por la mañana, desde el centro de acogida de Pinar de San José hacia plaza Elíptica, las salidas serán a las 08:00 y 09:00 horas".

Respecto al segundo autobús, su itinerario será el siguiente: "El segundo servicio especial, entre la glorieta del Emperador Carlos V (Atocha) y el albergue de Villa de Vallecas, comenzará junto a la estación de Atocha (nodo 1166) y finalizará en el centro de acogida (nodo 5037)".

"Las salidas en horario de tarde se realizarán a las 20:30 y 21:25 horas desde Atocha con destino al polígono de Vallecas. En sentido contrario, desde Villa de Vallecas hacia la estación de Atocha, los autobuses saldrán a las 08:00 y 09:10 horas".