Almeida anuncia a un artistazo para inaugurar la Navidad de Madrid: el famoso cantante que actuará durante el encendido

Encendido de las luces de Navidad en la fuente de Cibeles, en Madrid a 22 de noviembre de 2019. Ricardo Rubio / Europa Press

Nuevas ubicaciones en el mapa de la ciudad, un gran espectáculo inmersivo de luz y sonido, Carlos Sainz como madrileño "ejemplar" que tendrá el honor de pulsar el botón de encendido. Este sábado ya se han desvelado varias sorpresas para el acto de inauguración de la Navidad en Madrid.

Pero el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida todavía se guarda ases bajo la manga. Este martes el alcalde ha anunciado otro de los misterios que se terminarán de descubrir durante el encendido de las luces que decorarán la capital durante las próximas semanas para festejar estas especiales fechas.

Así, habrá un famoso cantante que actuará durante esta celebración que tendrá lugar a las 19.30 horas en la Plaza de Cibeles. Se trata de Pablo López, el cantautor malagueño conocido por temas como Tu enemigo o Lo saben mis zapatos.

Desde la colocación de la primera piedra del nuevo centro cultural, con biblioteca y auditorio, que el Ayuntamiento va a construir en El Cañaveral, el regidor ha asegurado que será "el encendido navideño más bonito y más espectacular que se haya hecho en la ciudad de Madrid" y espera ser compartido "por el mayor número de madrileños posible porque va a merecer de verdad la pena".

Almeida ha asegurado que le gusta Pablo López, "por supuesto", con quien ha coincidido en la Escuela de Música Reina Sofía, pero también en el Teatro Real. "Es una muy buena opción para disfrutar el sábado del encendido navideño", ha insistido.

El encendido de luces

A Pablo López le acompañarán para pulsar el botón de encendido el propio alcalde y el bicampeón del mundo de rally y cuatro veces campeón del Dakar, Carlos Sainz. A la actuación musical se sumará un videomapping en 3D sobre la fachada del Palacio de Comunicaciones de Cibeles que contará una historia navideña.

Esta proyección buscará convertir la fachada del palacio de Cibeles en un lienzo vivo, con un cuento contemporáneo en el que Madrid, "cosmopolita, abierta y, a la vez, familiar, es el gran protagonista", explicaron desde el Área de Obras y Equipamientos.

La pieza recorre la ciudad desde su lugar más íntimo, el hogar, hasta el espacio compartido de sus calles y plazas, subrayando el alma más madrileña de la Navidad. En total, 25 profesionales con años de experiencia han trabajado en la producción que implicará un dispositivo técnico de más de 150 personas.

El acto dará paso al encendido de 13 millones de bombillas repartidas por toda la capital. En total habrá 126 cerezos y 7.134 cadenetas, que suman una longitud de 157 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Toledo y volver.

Casi la totalidad de estos elementos han sido sustituidos por otros con tonalidades más cálidas para aportar una atmósfera más cercana y envolvente. A ellos se sumarán 13 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.

Por segundo año consecutivo, el alumbrado contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de Primaria, también de un colegio de educación especial, que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento, un certamen cuyas propuestas ganadoras están ya colgadas en los aledaños de la plaza Mayor.

Además, como en años anteriores, se contará con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio, a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).