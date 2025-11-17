La sorpresa de Madrid para el encendido de luces: 14 proyectores para convertir a Almeida en el Rey de la Navidad

Imagen del videomapping que se proyectará en Cibeles este sábado. Ayuntamiento de Madrid

La Navidad en Madrid comienza este sábado. Y es que el pistoletazo de salida de estas fiestas tan especiales, como de costumbre, será el encendido de las luces que decorarán la capital durante las próximas semanas, hasta enero.

Para la jornada que inaugurará estos festejos, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha preparado una gran sorpresa que precederá el encendido de la mano del madrileño y piloto de carreras, Carlos Sainz.

La cita empezará a las 19.30 horas de este 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles. Un espectáculo inmersivo de luz y sonido convertirá la fachada del palacio, sede del Consistorio, en un lienzo vivo.

En concreto, será un videomapping, es decir, una proyección audiovisual que incluye imágenes, luces y animaciones sobre superficies tridimensionales. Esta vez, la piedra del Palacio de Cibeles.

En colaboración con Endesa, el Ayuntamiento ha creado esta producción que lleva por título La energía de la Navidad. "Girará en torno a la luz que nace cada Navidad en los hogares madrileños y se expande por toda la ciudad", adelantan desde el Consistorio.

Así, propone un cuento contemporáneo en el que Madrid es la gran protagonista, "cosmopolita, abierta y familiar". "La pieza recorre la ciudad desde su lugar más íntimo, el hogar, hasta el espacio compartido de sus calles y plazas, subrayando el alma más madrileña de la Navidad".

El espectáculo mezcla lo mejor del 3D y de la Inteligencia Artificial (IA) para crear texturas hiperrealistas que se sucederán sobre el palacio gracias a una realización muy cuidada y a una coordinación milimétrica sobre el terreno para que vídeo, sonido y rítmica funcionen a la perfección y proporcionen al espectador una experiencia clara, sorprendente y emocionante.

Render de la nueva iluminación que habrá en la calle Goya de Madrid. Ayuntamiento de Madrid

Para hacer esto posible se ha necesitado un equipo de 25 profesionales y un dispositivo técnico de más de 150 personas.

Además, se usarán un total de 14 proyectores de última generación que dan una suma de más de medio millón de lúmenes. Asimismo, la proyección requiere una infraestructura concebida y creada específicamente para esta ocasión.

Las luces en Madrid

El videomapping dará paso a un acto de encendido que estará lleno de sorpresas y que tendrá su momento culminante cuando el alcalde y el bicampeón mundial de rally, Carlos Sainz, accionen el pulsador que pondrá en funcionamiento las luces que iluminarán Madrid estas Navidades.

Serán un total de más de 13 millones de bombillas LED que llegará a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos.

En esta ocasión, se sucederán distintas novedades, con propuestas de creadores de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y diseñadores de prestigio que aportarán nuevas incorporaciones a esta edición.

Por segundo año consecutivo, los niños de primero y segundo de Primaria han participado en el concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento, cuyos diseños ganadores se transformarán en luces navideñas reales.

En total, las calles madrileñas se vestirán con 126 cerezos luminosos y 7.134 cadenetas, que suman 157 kilómetros de longitud, una distancia equivalente a viajar de Madrid a Toledo y regresar. A ello se sumarán 13 grandes abetos y numerosos motivos tradicionales distribuidos por toda la ciudad.