El barrio de Madrid que aspira a convertirse en la nueva zona de moda: 42.000 m2 y un plan municipal de 141 millones

Madrid es una ciudad en constante cambio y evolución. Una ciudad que se reinventa a sí misma y que no para de crecer. Sin embargo, no solo lo hace expandiéndose hacia nuevos horizontes, sino también reformulando algunos de sus núcleos clásicos, los cuales necesitan reformarse para no ser pasto del paso del tiempo.

Uno de esos barrios llamados a cambiar su aspecto y a convertirse en una referencia de la ciudad será la mítica Colonia de Orisa, una zona de Madrid que fue construida en los años 60 y que ha sido foco de conflicto entre los vecinos y las autoridades durante mucho tiempo. Y es que estos pedían a gritos esa reforma que llegará próximamente.

Esta responde al Plan Regenera, una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que se ha puesto en marcha en varios barrios de la ciudad que, poco a poco, intentan recuperar su vida. Para ello es fundamental que vuelvan a ser entornos seguros, transitables y en los que el movimiento regrese a sus calles.

En este caso, el programa ejecutado consiste en un plan de acción que permitirá regularizar los suelos y definir y ejecutar esas obras de regeneración. En la zona existen más de 530 viviendas y más de 1.100 vecinos que llevaban ya varios años esperando la llegada de este plan lanzado por el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida.

El pistoletazo de salida a estas obras llegó con la visita de Álvaro González, delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), y de David Pérez, concejal de Hortaleza. Ambos fueron recibidos por Luis Gómez, presidente de la Asociación de Vecinos La Noria de Hortaleza,

¿Cómo será la renovación de este barrio?

La de la Colonia de Orisa será una de las múltiples zonas de Madrid en las que el Ayuntamiento está llevando a cabo unos importantes trabajos de renovación y remodelación. Una manera de seguir fortaleciendo la capital y de hacer de la ciudad un lugar mejor.

Esta remodelación es una de las primeras incluidas dentro del Plan Regenera Madrid, el programa municipal destinado a mejorar los entornos residenciales más degradados de la capital. Esta colonia, levantada en los años 60, da cobijo a 1.132 vecinos con 531 viviendas y tiene una extensión total de 42.086 metros cuadrados.

Casi en la totalidad del territorio, un 99,8%, está declarado Zona de Especial Transformación Urbana y es que muchas de sus zonas tienen que ser, no solo remodeladas, sino también adaptadas a la nueva realidad del barrio. Por ejemplo, más del 30% de sus aceras tienen menos de 1,80 metros de ancho. Además, el número de árboles y de superficie libre por vivienda está muy por debajo de la media de la ciudad.

La situación de la zona es bastante preocupante ya que los espacios interbloque presentan pavimentos deteriorados, escaleras y barreras arquitectónicas. Todo ello dificulta la movilidad y el tránsito de las personas por la zona.

"El Plan Regenera es la herramienta que nos permite actuar allí donde durante años no se pudo intervenir, ofreciendo soluciones reales para barrios como Orisa, que necesitan una transformación integral. La regeneración urbana no consiste solo en obras, sino en devolver a los vecinos un entorno digno, accesible y saludable", explicaba Álvaro Gómez.

Para las autoridades, la prioridad ahora es "trabajar con los vecinos desde el inicio, escuchando sus necesidades y priorizando las actuaciones que mejoren su día a día". El de la Colonia Orisa será un capítulo dentro del gran libro de las remodelaciones de Madrid que es el Plan Regenera, el cual afecta a las zonas construidas antes de 1985.

Es decir, un total de 85 kilómetros cuadrados, lo que representa el 60% del tejido urbano consolidado. Está previsto que beneficie a 1,2 millones de viviendas y a 2,6 millones de habitantes, alrededor del 75% de la población madrileña.

En una primera fase, prevista para 2026, se desarrollarán actuaciones en 14 distritos, con un acuerdo marco de 141 millones de euros destinado a ejecutar las obras de regeneración. Entre las primeras unidades de regeneración donde ya se trabaja en la elaboración de planes de acción figuran Oroquieta (Villaverde), Colonia Orisa (Hortaleza), Valdezarza (Moncloa-Aravaca) y Begoña (Fuencarral-El Pardo).