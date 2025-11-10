Almeida se hace con las llaves de la ciudad: los nuevos barrios de Madrid y las 6.100 viviendas públicas que construirá

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras la entrega de llaves de viviendas públicas de alquiler asequible en junio de este año. Alberto Ortega / Europa Press

Lo ha dicho el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, muchas veces: "La vivienda es una de las principales preocupaciones de los madrileños". Por eso, también es uno de los temas esenciales de las políticas del Ayuntamiento.

Nuevos desarrollos, pisos de protección, alquileres asequibles... Propuestas que realizan desde el Consistorio para paliar el problema que atañe a los vecinos de la capital.

Será así también en 2026, pues el jueves pasado el Ayuntamiento publicó las cifras de los presupuestos del próximo año, que ascienden a 6.578 millones de euros, un 4,8 % más que en 2025.

De este total, al Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con la construcción de estos nuevos desarrollos entre sus competencias, hay destinados 1.988,2 millones de euros para 2026. Lo que representa un 3,5 % más que en el año en curso.

Así, desde Cibeles han anunciado los proyectos en materia de Urbanismo que se llevarán a cabo en el próximo año para crear estos nuevos barrios con más casas disponibles. En concreto, serán tres: la reparcelación del Sector de Valdecarros, la Nueva Centralidad del Este y el Ensanche de San Fernando.

Ubicación del sector Nueva Centralidad del Este en Madrid. EE

Destaca entre ellos el primero, que abarca 20 millones de metros cuadrados, una superficie equivalente a todos los desarrollos del sureste impulsados hasta la fecha.

Sobre estos terrenos, situados en el distrito de Villa de Vallecas, se instalarán más de 50.000 nuevas viviendas que "permitirán aliviar la demanda inmobiliaria", según recoge el Consistorio. Además, la mitad de ellas serán protegidas.

También se empezará con la reparcelación de la Nueva Centralidad del Este, ubicada en el distrito de San Blas-Canillejas, en la zona del Estadio Metropolitano y junto a la M-40. Este nuevo barrio albergará más de 18.000 viviendas nuevas construidas en una superficie edificable de 1.588.293 metros cuadrados.

El 50% tendrá algún tipo de protección: la Vivienda de Protección de Precio Básico (VPPB) sumará 595.610 metros cuadrados y la Vivienda de Protección de Precio Limitado (VPPL), 198.537 metros cuadrados.

Mapa del terreno llamado Ensanche de San Fernando. Antonio Giraldo

Por último, se empezará a ejecutar el Ensanche de San Fernando, que sumará a la ciudad otras 800 casas -también con la mitad protegidas-. Afectará a 218.000 metros cuadrados del este de Madrid, muy próximos a las carreteras de circunvalación M-45 y M-50 y a la carretera regional M-206.

Exactamente, los terrenos están situados entre los municipios de San Fernando de Henares y Coslada, aunque se encuentran en el distrito madrileño de Vicálvaro.

La vivienda pública

Por su parte, el Área de Políticas de Vivienda contará con un presupuesto de 224,58 millones de euros. Esta se encarga de gestionar y promover la vivienda pública de alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbana.

Se incrementa hasta los 137,23 millones la aportación municipal a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), destinada a ejecutar la política de vivienda pública del Ayuntamiento, especialmente de alquiler asequible.

📢 Aprobados en #JGobMadrid los #Presupuestos2026 que contarán con 6.578 millones de euros, un 4,8% más que en 2025



✅Es el presupuesto más inversor desde 2008 con 751 millones de euros

👉https://t.co/kHcp9jRaXU

🔵ABRIMOS HILO 👇 pic.twitter.com/8NlJWHpWeu — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) November 6, 2025

Esto supone un 7% más que en 2025. Dicha aportación elevará el presupuesto de la empresa a 174,46 millones de euros -un 3,7 % más-, con una inversión prevista superior a los 112,8 millones de euros.

Esto permitirá a la EMVS continuar con la promoción de cerca de 6.100 pisos destinados al alquiler asequible, para alcanzar un patrimonio de 10.300 viviendas en 2026.

Entre ellas, se encuentran las 2.200 del Plan Suma Vivienda, en colaboración público-privada, cuya primera fase (1.600 pisos) ya se encuentra en marcha. La segunda fase, con 600 viviendas adicionales, actualmente está en fase de licitación.

Por otro lado, la empresa municipal continuará con sus programas de intervención en el mercado secundario como el Programa de Recuperación de Vivienda Vacía (ReViVa), así como las obras de urbanización de cinco entornos.

En cuanto a rehabilitación, se seguirán impulsando los planes incluidos en la Estrategia Transforma Madrid que integra los planes Adapta, Rehabilita y Transforma tu Barrio. En los últimos cinco años se han rehabilitado 110.000 viviendas, beneficiando a 300.000 madrileños y continuará activo el Servicio de Asesoramiento de Vivienda (SAVMadrid).