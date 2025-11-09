El barrio de Madrid donde más se va a revalorizar la vivienda: pisos por más de un millón de euros y más de 1.700 casas

Madrid es una ciudad que vive en constante transformación. Uno de los focos en los que mayor activación registra es el sector inmobiliario. Y es que, como casi todas las grandes urbes de Europa, la capital de España no ha parado de expandirse en los últimos años. Lo que antes eran las afueras, ahora está más cerca que nunca de ser el centro.

Poco a poco la ciudad va creciendo y llevando sus límites un poco más allá, superándose y devorándose año a año. Esta transformación también provoca que las zonas de interés vayan cambiando. Aquellas que reciben más miradas se convierten en el centro de atención y el movimiento económico hace que la demanda crezca y que los precios suban.

Sin embargo, es en ese momento cuando los inversores saben dar el paso correcto, mirando hacia otro lado y buscando cuál es el barrio que tiene mayor proyección. Si una zona ha disparado sus precios, la rentabilidad es muy pequeña. En cambio, si permanece olvidada, pero con posibilidades, hay margen de crecimiento y por lo tanto de mayor beneficio.

Esa transformación de Madrid viene de la mano de los nuevos desarrollos urbanísticos que consiguen que esos barrios olvidados o escondidos se reconviertan. Ante barrios consolidados como Centro, Chamartín o Salamanca surgen nuevas posibilidades de desarrollo en zonas que hasta entonces habían pasado desapercibidas.

En todos esos nuevos barrios en crecimiento, el denominador común es el mismo: un aumento de la demanda. Por ello, terminan siendo puntos de la capital donde construyen o se venden miles de casas y cuyos precios han empezado a crecer de repente sin freno. Zonas que por momentos son una gran oportunidad, pero que en poco tiempo superan el millón de euros de media por vivienda.

¿Cuáles son los nuevos barrios rentables de Madrid?

Los expertos señalan a diferentes zonas de la capital como las nuevas claves para invertir. Una de esas zonas es Madrid Nuevo Norte, el proyecto de crecimiento urbano más grande de la ciudad. Además, se trata de un punto de referencia para inversores de toda España e incluso de Europa. Son unos 5,6 kilómetros de extensión de terreno donde habrá unas 10.500 viviendas.

Estos barrios suelen ir acompañados con otro tipo de construcciones como centros de negocios, zonas verdes, colegios y espacios culturales. La red de negocios inmobiliarios Property Partners asegura que el crecimiento de Madrid Nuevo Norte lo que además traerá consigo también es la revalorización de zonas cercanas como Las Tablas, Fuencarral y Begoña.

Pero no solo la construcción de nuevos barrios va a revitalizar diferentes zonas de Madrid. También lo harán las mejoras en infraestructuras como la M-30, en cuyo entorno se van a crear nuevas zonas residenciales, potenciando así barrios como Tetuán, una zona destinada a resurgir. Allí se están construyendo pequeñas promociones de pisos. Además, la rehabilitación de la zona y su cercanía a uno de los distritos de moda como Azca también juegan un papel fundamental para identificar Tetuán como uno de los barrios a seguir.

En una situación similar de gran impacto positivo se encuentra Campamento. Allí se van a estrenar 10.700 pisos en antiguas instalaciones militares abandonadas, las cuales se combinarán con el soterramiento de la A-5. De momento, los precios ya han subido un 9,3% y la previsión indica que continuará así los próximos años transformando por completo el distrito de Latina.

Y si Madrid crece al norte, también lo hace al sureste en zonas como Los Ahijones, Los Cerros, El Cañaveral y Los Berrocales. Y en paralelo a todos ellos, Valdecarros. Todo formará un núcleo urbano perteneciente a Madrid, pero al margen de la capital, en el que residirán más de 150.000 personas y en el que se construirán unos 5 millones de metros cuadrados. De momento, ya se ha producido una subida del 12,8% en el precio del suelo urbano con respecto al año anterior.

Pero el barrio más interesante para comprar vivienda en estos momentos es uno de los más valorados de Madrid por sus amplias posibilidades y por sus zonas verdes. Se trata de Madrid Río, una zona a un paso de la zona centro y de puntos tan importantes como Príncipe Pío en el que se están llevando a cabo grandes proyectos urbanísticos.

Uno de los mayores es el programa Mahou-Calderón, que permitió la creación de 1.200 nuevas viviendas. Y se une el proyecto de la Ermita del Santo, con 529 casas más y dos torres de 23 pisos. Los precios en los barrios cercanos como Arganzuela ya han aumentado entre un 8% y un 11% y las nuevas promociones cuentan con pisos que alcanzan el millón de euros.