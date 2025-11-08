La semana 'sui generis' de Almeida en Buenos Aires: de probar el circuito de MotoGP a subir al obelisco con Jorge Macri

Hace apenas unas horas que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, volvió a pisar su querida Madrid, después de una semana recorriendo Buenos Aires, en Argentina.

Se trata de la primera vez que llega al país latinoamericano. Unos días de visita institucional para "fortalecer la cooperación" entre las dos ciudades, ambas capitales de sus respectivos países. El motivo principal de su viaje es la celebración de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Han sido cuatro días en total desde que Almeida aterrizó en Buenos Aires. Actos, entrevistas, reuniones, ruedas de prensa y visitas que han marcado el ritmo frenético de un alcalde que ya está acostumbrado a estos vaivenes, después de seis años como regidor de la ciudad madrileña. Es el undécimo viaje que realiza en este tiempo. Ya ha pasado por ciudades como Lisboa, Nueva York, Roma, Bruselas o Miami, el último que hizo en abril de este año.

"En Buenos Aires no había estado nunca y me arrepiento de no haber venido antes a esta ciudad, que es extraordinaria", comentó en uno de los últimos actos de este jueves. Unas declaraciones que dio en una de esas cortas entrevistas 'a salto de mata' con el medio argentino Agencia Nova.

"He tenido la oportunidad de recorrerla en gran medida y me voy con un recuerdo imborrable y, sobre todo, con las ganas de volver a una ciudad pujante, vibrante, con actividad y con un futuro por delante realmente bueno", añadía.

José Luis Martínez-Almeida y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Ayuntamiento de Madrid

Almeida ha estado acompañado en casi toda su estancia por Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con él ha visitado lugares emblemáticos. Así ambos se han subido al Obelisco, icono de la ciudad construido en 1936 con motivo del cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza.

Una experiencia a la que se le unen las citas con otros espacios como el Autódromo Óscar y Juan Gálvez, la villa olímpica, el parque Roca y Torre Espacial.

Almeida en Buenos Aires

Tras llegar a la ciudad porteña, a las seis de la tarde (hora argentina) del lunes ya tenía su primer acto: la clausura de un encuentro empresarial sobre desarrollo, innovación y futuro organizado por la CABA y la Fundación Internacional por la Libertad.

Un encuentro en el que ya estuvo junto a Macri, para presentar Madrid como destino inversor y la colaboración entre ambas ciudades.

El alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, visitó el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Durante el recorrido, conoció acerca de la historia del Gálvez y los proyectos que se vienen: el MotoGP 2027 y el sueño de volver a tener la F1 en Buenos Aires. pic.twitter.com/9VlvKUK0iA — Deportes BA (@DeportesBA) November 5, 2025

Tras un descanso -tiempo necesario para recuperarse del jet lag-, volvía al día siguiente a las nueve de la mañana para comparecer con su homólogo en Buenos Aires. Una cita donde ambos anunciaron el evento cultural 'Madrid en Buenos Aires'.

Se trata de un programa que ya se celebra en Madrid (con 'Buenos Aires en Madrid') y que ofrece una cuidada selección de las distintas expresiones culturales de la otra ciudad a la que homenajea: obras de teatro que reflejan la vitalidad de la escena porteña, proyecciones cinematográficas que evidencian la riqueza filmográfica, exposiciones de artes visuales que abarcan variadas técnicas y conciertos que abarcan desde la música popular hasta propuestas más experimentales.

Terminado este acto, Macri le presentó, a bordo de un autobús, el sistema integrado de movilidad de Buenos Aires, además de un encuentro sobre proyectos de regeneración y nuevos desarrollos urbanos en la capital argentina.

Como recogen algunos medios de comunicación, durante esta presentación se emitió un video que no le dejó indiferente. La sucesión de imágenes mostraban partes de las capitales de España y Argentina. "Es extraordinariamente interesante, porque no sabes si estás en Madrid o en Buenos Aires", reconoció Almeida.

Madrid y Buenos Aires comparten una historia, una lengua y una manera de entender la ciudad: viva, diversa y en movimiento.



En la Semana de Madrid en Buenos Aires, recibir al alcalde José Luis Martínez-Almeida en el marco de la XXI Asamblea General de la UCCI es un honor que… pic.twitter.com/WGmJfXAEhS — Pablo Bereciartua (@pberecia) November 4, 2025

El recorrido de visitas incluyó la villa olímpica, donde se realizaron los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018; el parque Roca, una infraestructura deportiva con escuelas de tenis, canchas de baloncesto, piscina o pista de atletismo, y la Torre Espacial, uno de los miradores más altos de América del Sur, construido en los años 80.

La última parada de la mañana fue el Autódromo de Óscar y Juan Gálvez -creado con el objetivo de volver a acoger en un futuro la Fórmula 1 y recibir la MotoGP en 2027-. Almeida, haciendo honor a su afición a los deportes, se subió a un coche Mini Cooper para probarlo y dar un par de vueltas en el circuito. Eso sí, como copiloto, protegido por el casco y el cinturón.

Jorge Macri y Almeida en el Obelisco de Buenos Aires. Cedida

El miércoles comenzó la mañana con un encuentro profesional sobre el impulso del turismo en las dos ciudades. Terminaría con una reunión del alcalde madrileño con estudiantes de la Universidad Austral en su campus.

Por la tarde empezarían los actos que han motivado la razón principal de este viaje: el evento de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Así, a las cuatro de dicho día, Almeida presidió la 56ª reunión del Comité Ejecutivo de la unión junta a su concejala, delegada de Turismo y secretaria general de esta organización, Almudena Maíllo.

Una participación que destacó como "realmente importante" en una entrevista que logró concertar Infobae con él. De hecho, la única concedida a un medio argentino durante un hueco sacado en dichos días.

El miércoles terminó con la bienvenida institucional de los alcaldes UCCI, en el que hizo entrega del Diploma Buenos Aires Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana 2025 a su homólogo porteño, Jorge Macri. Una cita que serviría de introducción para el epicentro de dichos encuentros. Un evento que tendría lugar el jueves, último día del viaje: la XXI Asamblea General de la UCCI.

Almeida preside desde Buenos Aires la reunión de la Junta del Ayuntamiento de Madrid este jueves. Ayuntamiento de Madrid

Sin embargo, antes de esta, el alcalde tendría que volver un momento a Madrid. Obviamente, de forma telemática. Y es que el final de su viaje coincidió con la presentación de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para el próximo año 2026.

De esta manera, y sin fallar a su cita en la Junta de Gobierno del Consistorio, presidió la reunión desde una pantalla. Eso sí, no sin antes pegarse un pequeño madrugón, puesto que allí eran las siete de la mañana (cuatro horas menos que en España).

Unas horas más tarde terminaría sus andaduras en la ciudad porteña. No sin antes presidir la asamblea de la UCCI, de la que es copresidente. Un evento que reunió a alcaldes, jefes de Gobierno, prefectos e intendentes de 23 ciudades iberoamericanas y debatió acerca de los objetivos comunes de los gobiernos locales para definir los nuevos ejes de trabajo del organismo de cara a los próximos años.

Y de forma paralela, inauguró también el Foro Ciudades Iberoamericanas, en el marco de dicha asamblea.

La aventura acabaría este viernes de madrugada. Trece horas de avión y 10.135 kilómetros después llegaba de nuevo a su ciudad: Madrid.