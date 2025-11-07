El plan de Almeida para transformar Madrid: todas las obras y 'lavados de cara' que se ejecutarán en 2026 por zonas

Las obras del cubrimiento de la M-30 a la altura de Ventas, el soterramiento de la A-5 o la ampliación de la línea 6 en Conde de Casal son solo algunos de los proyectos que, día tras día, ponen a prueba la paciencia de los madrileños. Intervenciones que prometen transformar la ciudad, pero que, mientras tanto, se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para miles de vecinos. Y no serán las únicas.

El consistorio madrileño ha publicado este jueves las cifras de los presupuestos del año 2026, que ascienden a 6.578 millones de euros, un 4,8 % más que en 2025.

De esa cifra, un total de 645,4 millones de euros se destinarán al área de Obras y Equipamientos, lo que supone un incremento del 1,3 % respecto a 2025.

Además, el consistorio ha anunciado los próximos proyectos urbanísticos que se ejecutarán a lo largo de 2026.

Uno de los ambiciosos: la remodelación de la calle Alcalá entre Cibeles y la plaza de la Independencia.

El objetivo principal de esta reforma no es otro que "aumentar el espacio peatonal" que discurrirá desde la plaza de Cibeles hasta la glorieta de Alcalá.

La intención del Ayuntamiento de Madrid es que esta obra nueva no afecte a la movilidad, que se mantendrá tanto en la glorieta como en la calle de Alcalá, aunque sí se reducirá el espacio destinado a los vehículos para ampliar la zona para peatones.

En concreto, se van a reducir los carriles de circulación para el coche a dos en ambas direcciones.

Actualmente cuentan con cuatro en dirección a Plaza Cibeles y con tres en dirección Puerta de Alcalá.

Como consecuencia, este espacio que anteriormente ocupaban los carriles para el tráfico rodado dará lugar a la mediana que se convierte en un bulevar central, de 7,5 metros, bordeado de árboles y plantas y una amplia zona de paseo para peatones.

Desde el consistorio madrileño detallan que otras obras que se han proyectado para el año que viene son la peatonalización del casco histórico de Barajas, la urbanización de la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas.

Además, plazas como la de Oporto, Jacinto Benavente o Chamberí también tendrán un 'lavado de cara'.

La de Chamberí será una de las obras más ambiciosas: se reordenarán los espacios interiores de la plaza y se renovará la pavimentación -garantizando la "continuidad estética"-, el mobiliario urbano, el alumbrado público y las zonas verdes.

Uno de los puntos destacados es el templete de música, símbolo principal de la plaza desde su última remodelación en 1994 se mantendrá, pero en otra ubicación.

Sin embargo, la llamativa fuente sí que se modernizará por completo, con chorros verticales y un perímetro de granito para funcionar también como asiento.

En el capítulo de equipamientos, con un presupuesto de 149 millones de euros, hay previstas partidas para continuar dotaciones ya iniciadas como el complejo municipal de Legazpi, el aulario del CIFSE, el centro cultural y juvenil de Ciudad Lineal y el espacio cultural de Prado 30, entre otros.

Se iniciará la construcción de otras instalaciones como las dos nuevas escuelas infantiles de Usera y Retiro, el centro cultural, biblioteca y auditorio de El Cañaveral, la Comisaría Integral de Policía Municipal de Villaverde o los dos nuevos equipamientos sociales del Palacio de la Duquesa de Sueca.

Asimismo, las cuentas de 2026 permitirán seguir reforzando la labor de reforma en instalaciones municipales ya existentes.

Los trabajos de conservación y mejora de las vías públicas contarán con un presupuesto de 208,4 millones de euros y se centrarán, como en ejercicios anteriores, en la mejora de calzadas, aceras, accesibilidad, alumbrado, túneles urbanos y pasos a distinto nivel, prestando una especial atención a los entornos escolares y de los centros de mayores.