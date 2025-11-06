La vivienda más cara de Madrid, en fotos: cuesta 15 millones de euros, tiene seis habitaciones, siete baños, piscina propia...

Las claves nuevo Generado con IA El ático-dúplex más caro de Madrid cuesta 15 millones de euros y está ubicado en la zona de Castellana-Orense. La vivienda dispone de 1.200 metros cuadrados, seis habitaciones, siete baños, piscina privada, dos plazas de garaje y acabados de lujo. El inmueble está situado en un edificio de 1960 completamente renovado, con seguridad 24 horas y excelentes conexiones de transporte público. La zona ofrece proximidad a colegios de prestigio, restaurantes de alta cocina, boutiques de lujo y centros comerciales como El Corte Inglés.

“Es imposible comprar una casa”, “todo está carísimo”, “vamos a tener que irnos de esta ciudad”, “nos están echando del centro”... Usted, seguramente, haya escuchado estas quejas en más de una ocasión de la boca de amigos, parejas o compañeros de trabajo. Y es normal. Para la clase media, acceder a una vivienda, es una tarea realmente complicada. Sin embargo, hay otro público que no sólo es que se pueda permitir adquirir una, sino que además está dispuesto a pagar hasta 15 millones de euros por ella —de lo contrario, no existirían pisos o chalés ofertados por ese precio—.

Para ellos es, sin duda, la vivienda más cara de Madrid, según Idealista: un Ático-Dúplex de superlujo a estrenar en la zona de Castellana-Orense que cuesta 15 millones de euros. Tiene 1.200 metros cuadrados, tiene seis habitaciones, está en una planta 10ª exterior con ascensor y tiene garaje incluido.

“Presentamos una propiedad única y superexclusiva en el corazón de Madrid, en la prestigiosa zona de Castellana-Orense, distrito de Tetuán. Este ático-dúplex de 500 metros cuadrados construidos rededefine el concepto de lujo de la vivienda urbana”, reza el anuncio de la inmobiliaria Gilmar que muestra el inmueble en Idealista.

Y sigue: cuenta “con una distribución impecable, cuenta con 6 dormitorios (5 principales y 1 secundario), 7 baños (5 principales, 1 secundario y 1 aseo) y acabados de altísima calidad que incluyen suelos de marmón y una luminosidad excepcional en cada rincón. Además, la vivienda dispone de aire acondicionado, armarios empotrados y acceso a través de ascensor”.

Pero no acaba ahí. “Este inmueble, diseñado para quienes buscan lo mejor, incluye 2 plazas de garaje, piscina privada y servicio de seguridad 24 horas, garantizando comodidad y tranquilidad. Su orientación exterior maximiza la entrada de luz natural, creando un ambiente cálido y acogedor. Todo ello en un edificio construido en 1960, completamente renovado para ofrecer las comodidades más modernas”.

La zona

El anuncio destaca que la vivienda está ubicada en un “barrio que combina la sofisticación del distrito financiero con una oferta cultural, gastrónomica y comercial de primer nivel. A pocos pasos, encontrarás el emblemático Paseo de la Castellana, así como restaurantes de alta cocina, boutiques de lujo y centros de negocios”.

También añade, por si el comprador tiene familia, que el “Colegio Patrocinio San José está a menos de 100 metros, ofreciendo una educación de prestigio en la zona. Para tus compras, El Corte Inglés se encuentra pocos metros, con una amplia variedad de tiendas y servicios”.

Y termina: “La conexión con transporte público es excelente: las estaciones de Metro más cercanas son Nuevos Ministerios (Línea 6) y Cuatro Caminos (Líneas 6, 8 y 10), esta última también con conexión a Cercanías (C1, C2, C3, C4, C7 y C10). Además de múltiples líneas de autobuses urbanos conectan la zona con el resto de la ciudad, incluyendo las líneas 14, 27 y 40”.

La propiedad está gestionada por GILMAR, empresa que lleva dedicada al negocio inmobiliario desde 1983.