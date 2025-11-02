Vistas de 180 grados desde el baño en el único hotel de lujo junto al Bernabéu, punto clave de la gran reforma de Azca

Uno de los "hitos" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida fue justo hace casi un año. El Ayuntamiento firmó junto con empresas, vecinos y comercios un acuerdo para remodelar el que tradicionalmente ha sido el núcleo financiero de la capital: AZCA.

Se trata del complejo entre el Paseo de la Castellana y las calles Orense, Raimundo Fernández Villaverde y General Perón, que nació a mediados de los años 60 de la mano del arquitecto Antonio Perpiñà y Sebrià.

Bajo el nombre de proyecto Renazca, se hará una reforma integral en 80.000 metros cuadrados por medio de la colaboración público-privada. Y entre los puntos clave de dicha actuación destaca una de las construcciones más novedosas que tendrá este complejo en los próximos años.

Se trata de un nuevo hotel de lujo. El único de cinco estrellas que estará a unos pocos metros del Estadio Santiago Bernabéu.

El proyecto de la sociedad de inversión inmobiliaria Ibervalles estará en General Perón, 27. Dicha firma lo presentó este mes de octubre, asegurando que "redefinirá los estándares del lujo en la capital", así como "contribuirá a la revitalización del centro neurálgico y de negocios de Madrid".

General Perón, 27

"Con esta propuesta respondemos a una necesidad clara del área de Bernabéu: la construcción de un hotel cinco estrellas. Un lugar para aquellos que busquen un espacio donde alojarse entre semana después de una jornada de trabajo, para los que vayan al estadio el fin de semana o incluso para aquellos artistas que organicen sus espectáculos en el Bernabéu", explica el arquitecto Agustín Pérez, perteneciente al estudio BIG (Bjarke Ingels Group), encargado del proyecto.

Ibervalles compró este edificio de oficinas en noviembre de 2023. Se trata de un activo de 7.020 metros cuadrados repartidos en plantas de unos 500 metros cuadrados que será demolido -un proceso que ya se encuentra en marcha- para dar paso a un nuevo inmueble de diseño vanguardista.

Render del exterior del hotel de General Perón, 27. Ibervalles

En total, serán 15 plantas sobre rasante y seis sótanos con 49 plazas de aparcamiento (entre otros usos). Las 144 habitaciones serán todas exteriores, incluidos los baños, ofreciendo una experiencia inmersiva con vistas de 180 grados del paisaje urbano madrileño.

Esta sensación, apuntan desde la marca, se da gracias al material principal con el que se compondrá su fachada: el vidrio curvado. Por ahora, están en búsqueda de un operador hotelero para el proyecto.

Recreación del exterior del edificio del hotel de lujo desde la calle General Perón. Ibervalles

La idea es que esté finalizado para el año 2028, al igual que la remodelación del resto del complejo integrado en el proyecto Renazca. "Es un proyecto icónico que va a contribuir al crecimiento de Madrid y dinamizar la zona", opinó en su presentación el delegado de Urbanismo en el Consistorio, Borja Carabante.

También se encuentra próximo al Palacio de Congresos de Madrid, futura sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT), algo que "refuerza su atractivo para el cliente corporativo y MICE".

"Está llamado a ser un referente en la capital. La operación se alinea con nuestro objetivo de convertirnos en una referencia en el sector de lujo hotelero en la Península Ibérica", precisó el presidente ejecutivo de Ibervalles, Enrique Isidro.

Las obras para el resto de AZCA se prevé que comiencen en 2026 con un plazo de dos años, según las últimas informaciones avanzadas por la delegada del Área responsable, Paloma García Romero, en una comisión el pasado mes de julio.