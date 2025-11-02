La nueva calle de Madrid con la mayor diferencia de renta entre sus vecinos: hay 40.000€ entre los más ricos y los más pobres

Las claves nuevo Generado con IA Madrid presenta una gran disparidad de rentas entre barrios, incluso dentro de la misma calle. El distrito Fuencarral-El Pardo tiene la mayor diferencia de renta, llegando a 40.000 euros. Calles como Costa Brava tienen rentas superiores a 54.000 euros, mientras que otras como Caldas de Estrach son mucho más bajas. En Madrid existen 10 zonas donde la diferencia de renta entre vecinos supera los 32.000 euros.

Madrid es una ciudad tan grande que esconde varios ecosistemas muy diferentes en su interior. Por ello, podemos encontrar desde los barrios más ricos y más exclusivos, donde se dan cita los madrileños más ilustres, hasta los rincones más humildes, donde cada final de mes se convierte en una misión casi imposible de cumplir.

Pero lo más llamativo de Madrid es que por su particular manera de crecer, esto se puede producir sin salir del mismo barrio. E incluso dentro de la misma calle. Y es que algo así es lo que se percibe al consultar el mapa de las rentas de la capital. Este refleja las realidades de una ciudad como Madrid y las desigualdades que se producen entre los diferentes distritos y barrios de la capital.

El Instituto Nacional de Estadística publica el 'Atlas de la distribución de renta por hogares', el cual permite descubrir la renta bruta por persona que se gana en cada municipio, organizada además por sección censal. Así, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, podemos percibir las desigualdades reales que se producen en cada zona.

De esta manera, de los 21 distritos que tiene Madrid, destacan por encima del resto Salamanca y Chamartín, los más adinerados, con rentas muy superiores a los 50.000 euros de media. Una situación similar a la de Moncloa-Aravaca. Mientras que en el sentido opuesto tenemos a zonas como Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Villaverde o Vicálvaro, conocidos como los más pobres.

Sin embargo, lo más llamativo es que a veces no hace falta ni siquiera cambiar de barrio para palpar esa desigualdad y en una misma calle podemos tener a los madrileños más adinerados compartiendo hábitat con los madrileños con menos capacidad financiera. Entre muchos de estos barrios a veces se sitúan grandes separadores como la M-30.

¿Cuál es la calle de Madrid con más diferencia de renta?

Madrid es una ciudad tan grande y tan diversa que cruzando una calle podemos cambiar de manera increíble de ecosistema económico y social. Esto es lo que sucede, por ejemplo, entre los distritos de Moratalaz y Retiro. A un lado, calles como Félix Rodríguez de la Fuente, cuyos vecinos perciben una renta bruta media de 9.200 euros. Y al otro, los vecinos que residen en calles como Juan Esplandiú o Marqués de Lozoya, donde sus ganancias superan los 40.300 euros.

Sin embargo, esta no es la mayor diferencia que podemos encontrar en la capital de España, ya que hay barrios en los que la desigualdad es todavía más llamativa. El récord se lo lleva el distrito Fuencarral-El Pardo, donde la Autovía de Colmenar hace límite. Allí se encuentran calles como Costa Brava o Valle de la Fuentefría, donde la renta supera los 54.000 euros brutos.

Pero avanzando unos metros tenemos las calles de Caldas de Estrach o de San Cugat del Vallés, cuyos vecinos tienen una renta bruta media de 14.564 euros. Es decir, que se rozan los 40.000 euros de diferencia, situando así un precedente único en la capital de España. Este caso, que podría parecer aislado, se produce en varias zonas más de Madrid donde en solo unos metros tenemos vecinos que ganan entre 30.000, 35.000 o 38.000 euros menos que otros.

Distritos como Moncloa-Aravaca u Hortaleza son algunos de los más afectados por este tipo de desigualdades. Y es que en la capital de España podemos ver hasta 10 zonas donde la diferencia entre los vecinos que menos cobran y los que más es superior a los 32.000 euros brutos. Aunque no lo parezca y aunque creamos que Madrid está muy dividida en zonas ricas y humildes, lo cierto es que la mezcolanza de patrimonios es muy grande, incluso dentro de una misma calle.