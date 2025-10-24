Almeida contra todos: Vox y la izquierda arrinconan al alcalde por la obligación a informar del síndrome postaborto

Desde que se aprobara la iniciativa que obligaba a informar sobre el "Síndrome Post Aborto" en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el pasado 30 de septiembre, el debate mediático entre los diferentes grupos municipales ha estado a la orden del día.

Finalmente, este viernes tendrán la oportunidad de llevarlo a la palestra en un Pleno Extraordinario forzado por los partidos municipales de Más Madrid y PSOE. Al unir las firmas necesarias (en forma de número de concejales), convocaron esta sesión con el fin de revocar dicho acuerdo.

Se trata de una proposición realizada por Vox en la que se obligaba al Consistorio a "proporcionar información de manera obligatoria, verbal y escrita, permanente y visible, sobre el Síndrome Post Aborto".

Una "consecuencia" que "implica un profundo trauma para la madre que aborta", como lo presentó la concejala de Vox, Carla Toscano, durante la ponencia del último Pleno.

Apuntaba efectos como la "depresión, el sentimiento de culpa, el aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplican a las mujeres que no han abortado".

Con dos votos a favor (del PP y Vox) y dos en contra (PSOE y Más Madrid), se aprobó que se informara sobre él en centros locales tales como los espacios de igualdad, los futuros centros de atención integral a la mujer, el Samur Social y los servicios sociales municipales.

Por ahora, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha confirmado en comisión que no ha tenido aplicación "ninguna" por parte de los trabajadores del Ayuntamiento "de momento". Y es que desde el grupo popular se explica que se aclarará este viernes la "confusión" que se ha generado en torno a él, como así lo ha expresado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Izquierda y Vox contra Almeida

El debate, que ha escalado a nivel nacional, destaca que el mencionado síndrome "no tiene ningún fundamento científico". Así lo han asegurado los partidos de la izquierda, tachándolo de "despropósito" y "falacia". Incluso expresaron "no descartar ir a la Justicia".

También Almeida reconoció, a principios de mes en un acto del Colegio de Médicos, que dicho 'trauma' "no es una categoría científica reconocida". Añadió que, en todo caso, la información que se facilitaría a las mujeres que así lo deseen se determinaría "por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid", "no por Vox".

Unas declaraciones que repitió la semana pasada al fechar el citado Pleno de este viernes, asegurando que en él defenderá que "las mujeres puedan recibir información voluntariamente". Una postura recogida en la enmienda transaccional que ya llevaron a la sesión ordinaria de septiembre y que Vox no quiso aceptar.

Precisamente, esta agrupación municipal también ha mostrado su descontento ante la postura que ha adquirido el Gobierno de Almeida con respecto a la iniciativa aprobada. Insisten en iniciar "lo antes posible" su iniciativa, cargando contra el Ejecutivo municipal por no cumplir los acuerdos del Pleno.

"El alcalde se comporta como un dictador y un niño caprichoso de que las normas no van con él", lamentaba la concejala, Carla Toscano, en la última comisión del área social.

En este sentido, Hidalgo ha recordado que este tipo de proposiciones son de carácter "no normativo", como dejó constancia el Gobierno de Manuela Carmena en una resolución firmada por el entonces presidente del Pleno, Mauricio Valiente, en 2016.

Por su parte, Más Madrid y el partido socialista argumentan que dicha decisión incumple varios artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. "No vamos a tolerar que se coaccione a las mujeres a ejercer su derecho a la interrupción libre del embarazo, ni que se obligue a los trabajadores municipales a difundir bulos anticientíficos", ha resaltado el portavoz municipal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, en un audio difundido a los medios.

Han instado al PP de que la "única forma" que tienen de "salir de este embrollo es la revocación y la anulación de este acuerdo del Pleno". "Aquí no valen medias tintas. Debe decir si está con las mujeres o si ha decidido criminalizarlas e incumplir la ley", ha insistido.

"Durante este mes, Almeida ha intentado rectificar sus palabras y minimizar el acuerdo hablando de confusión. Pero la confusión no la hemos generado nosotras. La ha provocado el PP al ceder ante Vox en un tema tan sensible como los derechos de las mujeres", ha añadido la portavoz socialista en el Consistorio, Reyes Maroto, en declaraciones a la prensa.

Ante esto, la delegada ha insistido en cuanto al Pleno que "cualquier actuación que haga el equipo de Gobierno será dentro del marco legal y todos los trabajadores tendrán que estar sometidos al mismo".

Será a las 13.30 horas de este viernes cuando se concluya y se decida el futuro de la propuesta aprobada. Algo que también ha sido criticado por el PSOE madrileño, tachando la fecha de una "maniobra para tapar el debate y evitar el foco mediático".