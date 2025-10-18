La boda de Bécquer, los restos de Goya y un templo que parece un castillo: los secretos de las iglesias de Madrid

En Madrid hay casi 500 iglesias. Muchas de ellas han visto pasar diferentes etapas de la historia de España y han ayudado a formar lo que es la capital hoy en día. Anécdotas como las bodas de conocidos e ilustres personajes históricos como José Zorrilla o Gustavo Adolfo Bécquer, o incendios y asaltos que han modificado otras en varias ocasiones.

"Cada iglesia de Madrid encierra un mundo". Así lo expone Manuel Crespo, el autor del libro Iglesias de Madrid, de la editorial Almuzara.

Una guía que hace un recorrido por 60 de ellas -"las que tenían algo que contar"- para desentrañar los secretos más desconocidos que han presenciado o guardan sus paredes.

"Siempre me ha gustado el arte y visitar lugares históricos. Entre ellos están las iglesias". Por eso, cuando desde la editorial le propusieron escribir esta obra, no dudó en aceptar.

Nueve meses son los que se ha pasado informándose, visitando y conociendo la historia de cada una de ellas desde dentro. "No he querido centrarme mucho en su arquitectura. Quería sacarles la vida que tienen".

Personajes y sus iglesias

El autor, donostiarra de nacimiento y licenciado en teología, ya jubilado, fue franciscano hasta los 40 años, cuando decidió casarse y formar una familia. Después de vivir algunas temporadas en varios sitios -como Jerusalén o Sevilla- se asentó en Madrid, donde vive desde hace unas cuatro décadas.

Explica que otro punto importante de las iglesias de la capital es que "giran en torno al calendario festivo de la ciudad". Por eso, a la hora de dividir los capítulos de este libro, se ha centrado en los barrios o zonas que agrupan a algunas de ellas y que coinciden con sus patrones, como San Antonio, San Isidro o la Almudena.

Catedral de la Almudena

Estas, precisamente, son algunas de las más conocidas por los madrileños y de las que más documentación había. Sin embargo, para Crespo, las que más sorpresas le han otorgado durante este trabajo han sido otras más pequeñas y desconocidas.

Habla de la Parroquia de San Ramón Neonato, en Puente de Vallecas. "Tiene una de esas historias bonitas e increíbles", afirma. En su libro relata que en 1903, el matrimonio Isidro Villota y Ramona de la Presilla mandó construirla en memoria de su hijo Ramón, fallecido a los 24 años, para enterrarle en la cripta instalada en la propia iglesia.

Uno de sus descendientes fue Emilio de Villota que, en los años 70 y 80 del siglo XX, llegó a ser un reconocido piloto de carreras de Fórmula 1. En el circuito del Jarama fundó, tras su retirada en 1980, la Escuela de Pilotos con su nombre, donde se formaron grandes nombres del automovilismo español, como los dos Carlos Sainz, Pedro de la Rosa y Fernando Alonso.

Su hija, María de Villota, también piloto de competición, murió a los 33 años después de sufrir un grave accidente corriendo en julio de 2012 (su cuerpo también está enterrado en la misma cripta). "Ella dejó un legado económico y de ayuda".

Y desde entonces se lleva a cabo, dando "250 comidas todos los días, otorgando habitaciones temporales a quienes no tienen casa y brindando ropa a quienes pasan frío". "Incluso el Ayuntamiento le ha dedicado últimamente un pequeño monumento. Un monolito en frente de la iglesia, recordando su vida y su actividad", narra.

Otra anécdota destacada con personajes "de farándula" se encuentra en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. "Colaboró en la cubierta José Antonio Torroja, ingeniero de caminos, con el Premio Nacional de la Ingeniería Española". A lo que se le añade que era el padre de la cantante Ana Torroja.

Pero no son los únicos personajes reconocidos que se mencionan en este libro. Viajando atrás en el tiempo, Crespo destaca la Iglesia de San Sebastián por ser la favorita de autores y figuras de la cultura española como Mariano José de Larra, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer, Valle Inclán y Ramón Menéndez Pidal. Todos ellos la eligieron como lugar donde celebrar sus respectivas bodas.

Así, en la otra cara de la moneda, también fue testigo de funerales de otros grandes autores como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Espronceda, Jacinto Benavente, Juan Ruiz de Alarcón y Luis Vélez de Guevara. Como no podía ser de otra manera, se trata de un templo ubicado en el Barrio de las Letras.

Parroquia de San Ramón Neonato en Puente de Vallecas, Madrid. Parroquia de San Ramón Neonato

"Hay iglesias que se relacionan con la realeza", asevera también. Enumera así la Basílica de Atocha, "donde se casó Isabel II". "Era muy visitada por los reyes. Sobre todo por los Austrias y después los Borbones".

Además, en la Ermita de San Antonio de la Florida descansan los restos de Goya, bajo la cúpula que él mismo pintó.

Incendios y templos de otros ritos

"Otra cosa que me llamó mucho la atención fue la cantidad de iglesias que se quemaron y profanaron durante la Guerra Civil. Varios grupos de religiosos murieron asesinados; salesianos, dominicos o agustinos", dice. "En algunas hay un pequeño altar con los nombres de estos frailes".

Apunta que en bastantes "se destruyeron muchos materiales, altares, cuadros, imágenes...", como en la de San Andrés o el Templo Nacional de Santa Teresa de Jesús.

Esta última (de 1928) muy peculiar por su aspecto, parecido a un castillo en su fachada: coronado de almenas y flanqueada por dos torreones. "El arquitecto Jesús Carrasco Muñoz fue el encargado de construir el convento para los Carmelitas y la iglesia, para ello se inspiró en la obra de santa Teresa, el Castillo Interior".

Una de las que más incendios vivió -aunque ninguno durante la guerra- fue la Parroquia de Santa Cruz, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. El fuego la asaltó hasta tres veces: en los años 1620, 1680 y 1872.

Iglesia de San Sebastián, Madrid.

Esta podría parecer la de más antigüedad, sin embargo, son dos las que se construyeron mucho antes, en el siglo XII: San Nicolás de los Servitas y San Pedro El Viejo. Son las únicas que se conservan del Madrid medieval. La primera, incluso, está citada en el Fuero de 1202.

Además, se incluyen tres templos que pertenecen a la religión cristiana, pero no al rito católico: dos ortodoxas (las catedrales Griega de San Andrés y San Demetrio, y Rusa de Santa María Magdalena) y una protestante (la Iglesia Evangélica Alemana de La Paz).

"Nunca se mencionan y creo que con los avances que estamos teniendo de diálogo con unos y con otros también hay que incluir un dato generoso hacia el mundo ortodoxo y de los protestantes", opina.

Sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de edificios religiosos que el autor menciona durante la entrevista con este periódico, ninguno es el que calificaría como su favorito. "Es la Basílica de San Francisco el Grande. Nada más entrar se ve lo grande y hermosa que es. Verdaderamente impresionante". Es por eso que el hueco más especial de todo el libro, la portada, es el que ha sido reservado para ella.