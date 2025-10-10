Paso clave para Madrid Nuevo Norte: aprueban el ente que establecerá los servicios comunes del nuevo barrio

Se ha dado un paso más en el avance hacia el gran desarrollo urbanístico que se está proyectando en la capital: Madrid Nuevo Norte. El Ayuntamiento ha aprobado este jueves la entidad que coordinará las infraestructuras comunes a los cuatro ámbitos: Las Tablas Oeste, Malmea-San Roque-Tres Olivos, Centro de Negocios y Estación de Chamartín.

En concreto, se trata del proyecto de los estatutos para la constitución de la Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación (EUCC) de este desarrollo. Un organismo que se encargará de la gestión y ejecución coordinada de las redes públicas y servicios comunes, así como de las compartidas entre algunos de ellos, según vienen definidas en la Modificación del Plan General (MPG).

También coordinará la ejecución de aquellas equipaciones que, no estando directamente referidas a las redes comunes o compartidas, afecten directamente a todos o algunos de los ámbitos de actuación y sean necesarias para la adecuada urbanización total de la operación.

En definitiva, se trata de infraestructuras tales como la prolongación de la calle de Agustín de Foxá, la creación del emisario y tanque de tormentas para cubrir los servicios de los ciudadanos que vaya a habitar dicha zona, y la implementación de los nuevos puentes, pasarelas y túneles.

Así ha informado de estas novedades la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La iniciativa está promovida por los cuatro ámbitos integrados en Madrid Nuevo Norte.

En concreto, por las comisiones gestoras de Malmea y del Centro de Negocios, Crea Madrid Nuevo Norte -como propietaria de más del 50 % de Las Tablas Oeste- y por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF -como titulares de más del 50 % de la superficie de la Estación de Chamartín-.

Los estatutos de dicha entidad de colaboración -que se someterán al trámite de información pública durante un plazo de 20 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid- regulan la denominación, naturaleza, ámbito y régimen jurídico; el régimen de su constitución; objeto y fines de la entidad; el órgano bajo cuyo control actúa; la composición y los derechos y obligaciones de sus miembros; los órganos de gobierno y administración o el régimen de funcionamiento y facultades de cada actor participante, entre otras cosas.

Tres de cuatro zonas

La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para que Madrid Nuevo Norte sea una realidad (denominada Prolongación de la Castellana) fue aprobada en mayo de 2020 en el Pleno del Ayuntamiento, y ratificada definitivamente por la Comunidad de Madrid en julio de ese mismo año.

Este desarrollo comprende cuatro zonas de las que tres ya están en marcha: Malmea-San Roque-Tres Olivos, Las Tablas Oeste y Estación de Chamartín.

En definitiva, el total de Madrid Nuevo Norte abarcará 3,4 millones de metros cuadrados y una longitud de 5,6 kilómetros de norte a sur. Entre todos los ámbitos sumarán casi 10.500 viviendas (2.100 protegidas) y 400.000 metros cuadrados de zonas verdes, que incluirán un "gran parque central" de 13 hectáreas.

El 76,65 % del suelo del proyecto será de uso y titularidad pública. Además, se contempla la construcción de nuevas conexiones sobre las vías de tren y la M-30: cinco puentes, un túnel y una pasarela peatonal. Hasta 20 hectáreas de vías de tren serán cubiertas.

Este proyecto permitirá, además, desarrollar un modelo de movilidad en el que el transporte público sea el protagonista del 80% de los trayectos.