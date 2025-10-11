Cortes de tráfico por el 12 de Octubre en el desfile del Día de la Hispanidad: 450 agentes y más de 30 calles cortadas

Este domingo, 12 de octubre, llega uno de los días más esperados por miles y miles de españoles cada año. Se trata del Día de la Hispanidad, jornada en la que se celebra la gran Fiesta Nacional. Un evento marcado en el calendario y que cuenta con varios acontecimientos de gran importancia.

Sin duda, el más célebre y esperado de todos es el gran desfile militar. Este gran espectáculo, admirado por buena parte de la sociedad, se celebrará un año más con la esperanza de mirar hacia arriba y esperar que el cielo conceda clemencia con un buen día, como parece que será.

No obstante, el desfile tiene una parte negativa o menos amable, y es el gran impacto que tiene en la ciudad de Madrid, especialmente en las calles por las que pasarán los diferentes cuerpos seleccionados. Un evento que obligará a llevar a cabo cortes en algunas de las calles más importantes de Madrid y que tiene una asistencia estimada de unas 80.000 personas.

Las horas clave serán entre las 11:00 y las 14:00 horas, cuando tendrán lugar todos los eventos programados. A tener en cuenta el periodo entre las 12:00 y las 13:30 horas, cuando tendrá lugar el desfile terrestre.

Este es un destacado evento que conllevará inevitables repercusiones en la movilidad, tanto peatonal como motorizada, en toda la zona central de la ciudad. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un conjunto de medidas para facilitar al máximo la movilidad.

Plan de movilidad por el desfile del 12 de Octubre

La dotación que las autoridades han destinado para preservar la normalidad durante la celebración de la parada militar por el Día de la Hispanidad será de unos 450 agentes. En la organización del dispositivo participarán las comisarías de Análisis Vial y Urbano de distrito, de la Comisaría Central de Seguridad, de Servicios Especiales -motoristas- y para previsión habrá un Centro de Mando Móvil (y dos CECOR), además de Agentes de Movilidad.

La parada militar se celebrará en los distritos de Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Arganzuela. El desfile partirá de la glorieta del Emperador Carlos V y proseguirá por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y Plaza de Colón. Las principales vías de acceso peatonal son las calles Hermosilla, Goya, Serrano, Génova, Alcalá y Atocha.

Y estas serán todas las calles cortadas al tráfico en su totalidad: plaza del Emperador Carlos V, paseo del Prado, plazas de Cánovas del Castillo y Cibeles, paseo de Recoletos, plaza de Colón, plaza de la Lealtad, calle de Antonio Maura (desde la plaza de la Lealtad hasta su confluencia con Alfonso XII), calle de Felipe IV (desde el paseo del Prado hasta la calle Moreto), calle de Alfonso XII (carriles izquierdos y de incorporación entre Espalter y Antonio Maura), lateral del paseo del Prado (entre las plazas de la Lealtad y de Cibeles en sentido norte), plaza de Murillo y calle de Espalter.

Y entre las 07:30 y las 15:00 horas también se verán afectadas por cortes de tráfico en parte de su recorrido las vías de Santa María de la Cabeza (desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta la calle Batalla del Salado), glorieta de Atocha (desde San Eugenio hasta la glorieta del Emperador Carlos V); paseo de la Infanta Isabel (desde la glorieta de Carlos V hasta Alfonso XII); avenida de Ciudad de Barcelona (desde el paseo de la Infanta Isabel hasta Narciso Serra); calles de Serrano (desde el cruce con Armada Española hasta Marqués de Villamagna y desde Armada Española hasta Ayala); Génova (con dirección hacia la plaza de Colón y desde dicha plaza hasta la intersección con Zurbano).

Asimismo, se prevén cortes de tráfico en el lateral del paseo de la Castellana con Goya y Ayala, en Armada Española (entre Colón y Serrano), en Goya (entre Castellana y Serrano) y en las calles de Hermosilla y Ayala. También experimentará cortes el paseo de la Castellana, en los carriles que permiten el giro hacia Alcalá Galiano, esta última calle y la de Monte Esquinza, así como el paseo de la Castellana, desde la plaza de Colón hasta la plaza de Emilio Castelar; y la calle de Ruiz de Alarcón (desde Felipe IV hasta la academia y la terraza frente a la Iglesia de San Jerónimo el Real).

Las complicaciones en el tráfico no solo se producirán durante el 12 de octubre, sino que también han afectado a las jornadas previas, cuando se ha realizado el montaje de las tribunas y de las diferentes estructuras que serán utilizadas este domingo.

El plan de movilidad establece que se procurará mantener el tráfico rodado en el acceso a la estación de Atocha por la calle Méndez Álvaro, Alfonso XII y avenida de Ciudad de Barcelona y el paso transversal desde la calle de General Martínez Campos hacia Serrano y lateral del paseo de Castellana donde se dejará libre la glorieta, así como la de Doctor Marañón para permitir el paso transversal y el acceso al lateral de subida del paseo de la Castellana. También, en función de los flujos circulatorios, se hará lo posible por dejar liberada la movilidad por debajo del túnel desde la avenida de Ciudad de Barcelona a la ronda de Atocha y viceversa.

Además, también se verán afectadas las líneas de la EMT que transcurren por las vías en las que habrá cortes de tráfico durante el desfile militar. En total serán 48 líneas de la red diurna que gestiona la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) se verán afectadas entre las 07:30 y las 15:00 horas.

Son las siguientes líneas: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 68, 69, 74, 85, 86, 102, 119, 146, 147, 150, 247, C03, E1 y Exprés Aeropuerto. También se verán afectadas las siguientes 11 líneas de la red nocturna: N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25 y N26.

Toda la información al completo se puede consultar a través de la web de la EMT. El Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público, evitar la circulación por las inmediaciones de las zonas afectadas y, en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido, utilizar M-30 y M-40.

Como alternativa, se recomienda utilizar las siguientes líneas de Metro para asistir al evento: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y ramal Ópera; siendo las estaciones más próximas las de Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón. También se encuentran en las cercanías las estaciones de Antón Martín, Gran Vía, Callao, Sol, Ópera, Chueca, Velázquez y Alonso Martínez, así como Cercanías de Recoletos y Atocha.

Los aparcamientos del entorno de la celebración del desfile también se verán afectados, principalmente los de los distritos de Centro, Retiro y Salamanca: el de Sánchez Bustillo, Las Cortes, plaza del Rey, Villa de París, Recoletos, aparcamiento para residentes de Esteban Villegas, Espalter y Antonio Maura, aparcamientos de la calle Montalbán, plaza de Colón y calle Serrano (II y III), así como el aparcamiento mixto de Recoletos.

Y siete estaciones de BiciMAD se mantendrán cerradas el 12 de octubre, de 07:00 a 15:00 horas y las paradas de taxi situadas en los aledaños y en el recorrido del desfile también quedarán inutilizadas en este horario.