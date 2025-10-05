Adiós a aparcar en Madrid como hasta ahora: la alerta del Ayuntamiento para evitar multas de cientos de euros

Madrid es una ciudad en constante crecimiento. Este aspecto positivo también tiene lecturas negativas. O aspectos que necesitan su tiempo para poder convertirse en buenos para la ciudadanía. Uno de ellos va en relación con el espacio, y es que para muchos, en la capital ya no hay espacio para más personas.

Pero sobre todo, para más coches. Quien se haya dado una vuelta por algunos barrios de la capital habrá descubierto en muy poco tiempo lo realmente difícil que es, por ejemplo, encontrar plazas de aparcamiento. Y en muchas de esas zonas ni siquiera se puede entrar con vehículos que sean demasiado antiguos y contaminantes.

Es por ello que las autoridades madrileñas van introduciendo diferentes medidas para intentar hacer espacio a los residentes de estas zonas. Y también, reduciendo el nivel de vehículos para evitar problemas tan molestos como la polución y la contaminación acústica.

Y esto es lo que ha sucedido recientemente en uno de los barrios más castizos de Madrid. Se trata de la zona de Valdezarza, la cual ha sido introducida dentro de los puntos SER, es decir, de los estacionamientos regulados. Por ello, nunca más será posible aparcar como hasta ahora en esta zona.

Si encontramos un hueco, lo más probable es que tengamos que abonar una cantidad para poder dejar nuestro coche. Una noticia que ha sido recibida con opiniones dispares y es que estos nuevos aparcamientos están colonizando los barrios más clásicos de las grandes ciudades.

¿Pagar por aparcar en Valdezarza?

Esa es la nueva realidad de todos los madrileños que pasen por esta zona. Desde el inicio de este mes de octubre, los conductores que pasen por Valdezarza deberán prestar atención a la nueva señalización del Ayuntamiento.

El Ejecutivo que dirige José Luis Martínez-Almeida ha puesto ya en marcha la tercera fase de ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado en este barrio que pertenece al distrito de Moncloa-Aravaca, uno de los más lujosos y exclusivos de la capital de España.

En total, el Ayuntamiento de Madrid ha destinado 701 nuevas plazas que pasan a ser controladas. Estas se dividirán en 689 de línea verde y 12 de línea azul. Una decisión que sigue haciendo crecer las plazas de aparcamiento regulado tanto en Madrid como en el barrio de Valdezarza, el cual cuenta ya con 2.421.

Este proyecto se inició en el año 2020 con las primeras 763 plazas. Tres años más tarde llegaron otras 957 y ahora se produce una nueva ampliación. Algunas de las nuevas calles afectadas serán Antonio Machado, Sinesio Delgado, Villaamil, Valle de Anso, San Restituto, Denia, Armenteros, Arciniega, Isla de Long o Alcalde Marín de Alzaga.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Madrid informan de esta situación y advierten a los ciudadanos de que hay que ir con atención para evitar multas que pueden superar los 100 euros. Así lo indica Borja Carabante, quien se encuentra al frente del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

Además, el Consistorio informa que los vecinos empadronados pueden solicitar la autorización de estacionamiento de residente para aparcar en estas zonas sin riesgo de sanción. Y ha desplegado una campaña informativa con carteles, correos electrónicos y SMS dirigidos a los residentes del barrio.

Esta comentada ampliación de la zona SER se encuentra dentro de la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en 2021 y que pretende llevar el SER a 20 nuevos barrios siempre que exista acuerdo con la junta de distrito, los vecinos y diferentes asociaciones.

Este tipo de medidas llegan con el objetivo de mejorar la rotación de los vehículos, reducir la presión de aparcamiento y garantizar que los residentes puedan estacionar con mayor facilidad.