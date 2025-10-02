Confirmado por el Gobierno: esta es la fecha en la que empezarán las demoliciones de la Operación Campamento

Imagen aérea de los terrenos que forman parte de la 'Operación Campamento'. Europa press / Ministerio de Defensa

La Operación Campamento, ese proyecto que comenzó a fraguarse en 1989, ya va tomando forma. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado este miércoles que estará en marcha "muy pronto".

Se trata de un plan que se intentó poner en marcha en diversas ocasiones, fracasando en todas ellas.

Abarca más de 2 millones de metros cuadrados en los que se construirán unas 10.700 viviendas (de las que un 65% contará con algún tipo de protección). Junto a ellas, podrán levantarse oficinas, hoteles, centros comerciales, instalaciones deportivas o colegios.

En este sentido, Rodríguez ha asegurado que antes de que termine el año se demolerán los edificios en los antiguos terrenos del Ministerio de Defensa. Conocido técnicamente como el 'área de planeamiento específico APE 10.23 Instalaciones Militares de Campamento'. SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) es la gran propietaria del mismo.

En declaraciones a Onda Cero, la ministra ha subrayado que, en las promociones que el Ministerio está llevando a cabo en colaboración con otras administraciones y con la implicación del sector privado, está siendo posible reducir los plazos.

"Estamos construyendo viviendas en un plazo de un año, desde que se pone la primera piedra hasta que se entregan", ha dicho.

La propia ministra apuntó el pasado año que la fecha clave para que las viviendas de la Operación Campamento terminen su construcción es el año 2027. Indicó que se espera que para ese momento "algunas de esas más de 20.000 personas puedan estar disfrutando de ellas y desarrollando plenamente sus proyectos de vida".

La Operación Campamento

El Ayuntamiento de Madrid ha dado recientemente el penúltimo paso para desbloquear la operación con la tramitación del proyecto de urbanización, aprobando la iniciativa de gestión urbanística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, formalizada por SEPES. Las obras arrancarán antes de 2026, según adelantó recientemente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Un total de 3.800 viviendas se destinarán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), 2.100 a Protección Pública Básica (VPPB) y 1.100 serán viviendas en régimen de alquiler. Las 3.700 viviendas restantes serán para construir vivienda libre.

En el nuevo barrio también habrá hueco para comercios y oficinas. El proyecto contempla, además, 22 zonas verdes y la plantación de más de 8.000 árboles. Además, se mantendrán las instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército y Centro Militar de Veterinaria, pero como dotaciones públicas.

El ámbito se localiza en el extremo suroeste del casco urbano de Madrid, en el distrito de Latina, y con el paseo de Extremadura como eje longitudinal en su tramo comprendido entre las avenidas de los Poblados y de la Aviación, en los barrios de Campamento al norte y Las Águilas al sur. El arroyo Valchico, afluente del Meaques, que atraviesa la Casa de Campo y desemboca en el Manzanares, marca el límite al norte del sector.

Tras el avance del proyecto, los siguientes pasos administrativos pasan por la aprobación de las bases y estatutos de la Junta de Compensación en Junta de Gobierno, tras someterse previamente a información pública. Y, en paralelo, irá la tramitación del proyecto de urbanización del ámbito, que necesariamente también se elevará a Junta de Gobierno.