El nuevo 'barrio de Dazia' en Tetuán con seis naves en la antigua sede de Interviú y un edificio de coliving

Una nueva vida para un antiguo polígono industrial en el distrito madrileño de Tetuán. Y es que se trata de uno de los barrios de Madrid con mayor actividad inmobiliaria en los últimos años.

Ya en 2023 este periódico publicaba unas declaraciones del ingeniero especializado en urbanismo, Ignacio Ortiz Andrés, director de Research & Investment de Activum, vaticinando lo que se ha ido confirmando con el tiempo: "Tetuán está experimentando uno de los mayores procesos de reforma de la ciudad, lo cual está generando un impacto significativo en la transformación del barrio".

En ese momento, aseguraba que el distrito se estaba convirtiendo en un "foco" en la capital por la "creciente demanda de obra nueva, especialmente como destino residencial".

Prueba de ello es la inversión que está realizando la compañía inmobiliaria española, Dazia Capital, en una manzana de la zona de Cuatro Caminos. Concretamente, entre las calles de Anastasio Herrero y San Enrique tiene adquiridos ya seis edificios cuyo destino es la creación viviendas.

No eran su ocupación inicial, pues se trata de unas naves cuyo uso era industrial. Era así en todo el distrito, donde hasta hace poco lo que más abundaba eran los talleres, las oficinas y las pequeñas industrias.

El 'barrio de Dazia'

Anastasio Herrero, 9, 10, 12 y 14, y San Enrique, 5 y 3 son, exactamente, los edificios a los que Dazia Capital echó el ojo para reconvertirlos en residenciales.

Todos los inmuebles (menos el número 9) fueron adquiridos por la empresa en el año 2022. El del número 3 pertenecía a la entidad pública Canal de Isabel II (perteneciente a la Comunidad de Madrid). Dazia lo adquirió en subasta pública por 3,52 millones de euros, como avanzó El Confidencial en ese momento.

El resto fueron comprados a Inversiones Inmoferal tras la aprobación en 2021 por parte del Ayuntamiento de Madrid de un Plan Especial por el que se permitía transformar el espacio industrial en residencial. Anteriormente, habían estado 13 años okupados por el Centro Social Okupa La Enredadera.

Actualmente, en los números 5 y 3 de San Enrique y 10, 12 y 14 de Anastasio Herrero, se están produciendo las obras que los convertirán en una gran promoción de obra nueva con viviendas de uno y dos dormitorios.

Los edificios de Dazia Capital entre las calles de Anastasio Herrero y San Enrique en Tetuán.

Se trata de una urbanización de 90 viviendas, con entrega prevista en un año, firmado por el estudio de arquitectura Cano y Escario y certificado de sostenibilidad BREEAM, tal y como señalan a Madrid Total desde Dazia.

Además, contará con multitud de zonas comunes "muy atractivas tanto para el comprador que busca su vivienda habitual como para el inversor pensando en el alquiler".

En planta baja, una piscina rodeada de zona verde y una pérgola tipo cenador para disfrutarla todo el año, un jacuzzi en la azotea con zona de estar y una sauna. Una sala de cine, un coworking un gimnasio totalmente equipado y huertos urbanos en las azoteas para disfrute de los propietarios.

Los precios rondan desde los 389.000 euros hasta 550.000 euros para los pisos de una habitación y los 699.000 euros y 719.000 euros para los áticos y los de 2 dormitorios. El 90% del comprador es nacional.

Un coliving

Por otra parte, está el número 9 de Anastasio Herrero. En este caso, la reforma ya terminó y su apertura se dio a principios de este verano, en el mes de junio.

Su destino también ha sido residencial, aunque con otro modelo diferente al habitual: el coliving. Se trata de un edificio que en su día fue la antigua sede de la revista Interviú, extinta desde 2018.

La terraza de Waka Madrid. Colonies

Ahora, tras su rehabilitación (con 14,5 millones de euros), ha sido bautizado como Waka Madrid. Está dividido en ocho pisos con unas diez habitaciones por planta -de tamaño pequeño (de 12 a 16 metros cuadrados) o más grandes (de 15 a 21 metros cuadrados)-.

En total, ofrece 79 unidades privadas (por unos mil euros al mes con gastos incluidos) con zonas compartidas en cada vivienda: la cocina y el salón.

En todo el edificio de 2.700 metros cuadrados también hay otros lugares comunes para todos los residentes: una gran terraza en la última planta con una piscina, una sala de coworking y un salón social.

La entidad lo adquirió en 2019 por medio de Dazeo -la alianza estratégica entre Dazia y Eurazeo Patrimoine-. El proyecto es operado por Colonies, empresa francesa de referencia en el sector del coliving en Europa, con presencia desde hace siete años en países como Francia, Bélgica y Alemania. Este es su primer proyecto en España.

El salón social, uno de los espacios comunes de Waka Madrid. Colonies

En palabras de Pol Delmas, Chief of Staff de Colonies, su marca se basa en la reconversión de edificios no residenciales en viviendas compartidas. Por eso, su ubicación en Tetuán no es casual. "Nos interesaba esta zona porque vimos que había mucho antiguo almacén. Podíamos hacer lo que sabemos: restaurar viejos edificios para crear vivienda".

"Nuestro modelo ofrece soluciones residenciales que combinan rentabilidad, eficiencia energética y calidad de vida. Con Waka demostramos que es posible transformar activos urbanos en proyectos de valor para residentes e inversores", explica François Roth, cofundador de Colonies.

El perfil al que va dirigido es el de estudiantes o jóvenes profesionales, tanto españoles como internacionales, que demandan contratos flexibles y servicios incluidos. Según informan desde la operadora, en estos cuatro meses ya hay una tasa del 80% de ocupación.