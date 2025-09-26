El nuevo SoHo de Madrid: el plan de Almeida y Ayuso para transformar el deteriorado casco histórico de Carabanchel

Carabanchel siempre ha tenido fama de ser uno de los barrios obreros de Madrid. Aunque desde hace un tiempo, el concepto está cambiando. Los pisos ya no son tan humildes y sus comercios ya no son antiguos establecimientos de barrio. De hecho, está habiendo una proliferación de galerías de arte, salas de ensayo y estudios de grabación que se entremezclan con ellos.

En un artículo de este mismo periódico se rebautizaba a la zona como el nuevo SoHo madrileño, a pesar de no tener la misma idea el concejal del distrito, Carlos Izquierdo, que declaraba querer "una identificación propia".

A esto se le unen las mejoras en el barrio con unas reformas puestas en marcha tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ayuntamiento de la capital. Este mismo jueves, el Consistorio ha aprobado la segunda fase de los trabajos de remodelación del casco histórico de Carabanchel Bajo.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la Junta de Gobierno la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz. Las obras, que serán ejecutadas por el Área de Obras y Equipamientos, se extenderán hasta el otoño de 2026.

Por ahora, se están realizando las de la primera fase. En total, suponen una inversión de 3,2 millones de euros y mejorarán una superficie de casi 27.000 metros cuadrados.

Las dos fases

La primera fase (que concluirá a finales de este año) abarca una superficie de 15.230 metros cuadrados.

En ella se ha actuado sobre las calles Francisco Romero (entre Eugenia de Montijo y Blasón), Melisa (entre Eugenia de Montijo y Antonio Antoranz), Pajarera Real, Antonio Antoranz, Monseñor Óscar Romero (desde el inicio hasta Eugenia de Montijo), plaza de la Parroquia, Sombra (entre Patilla y Padre Amigo) y Patilla.

Fases de remodelación del casco de Carabanchel Bajo. Ayuntamiento de Madrid

En ellas se ha llevado a cabo una mejora de la accesibilidad, eliminando los problemas ocasionados por aceras con ancho insuficiente. Las seis primeras calles pasarán a ser de plataforma única con adoquín de granito, dando continuidad a las superficies de aceras y calzada para facilitar la creación de itinerarios peatonales accesibles.

Por su parte, las calles Patilla y Sombra seguirán manteniendo sus aceras y calzadas a distinto nivel, pero se modificarán para mejorar la accesibilidad peatonal y ampliar el número de plazas de aparcamiento -con un aumento de un 24% en todo el ámbito de actuación, pasando de 124 a 154; algunas reservadas para movilidad reducida-.

También se ha contemplado una reestructuración del sentido del tráfico rodado en las calles Patilla y Sombra, que pasarán del actual doble sentido a uno solo.

Se ha incluido la adecuación de imbornales y pozos existentes a la nueva alineación de bordillos o por cambio de altura de la calzada y el retranqueo de las farolas existentes por el mismo motivo. Asimismo, se sustituirá el alumbrado público por tecnología led de alta eficiencia y se eliminarán diez tramos aéreos de telecomunicaciones mediante canalizaciones soterradas.

Parte restaurada de la Finca de Vista Alegre. Comunidad de Madrid

La segunda fase continuará en la misma línea. En esta ocasión el proyecto abarca una superficie de 11.503 metros cuadrados.

Las vías afectadas serán las calles Sombra (entre la calle Padre Amigo y la plaza de Carabanchel), Monseñor Óscar Romero, Blasón, Eugenia de Montijo (entre Blasón y Francisco Romero), Arnedo, Nebli y la Plaza de Carabanchel.

Las calles Arnedo, Nebli y Eugenia de Montijo se reurbanizarán en plataforma única, dando continuidad a las superficies de aceras y calzada para facilitar la creación de itinerarios peatonales accesibles.

Las calles Blasón y Sombra seguirán manteniendo sus aceras y calzadas a distinto nivel, aunque se modificarán para mejorar su accesibilidad y dotarlas de arbolado. En cuanto al tráfico, se dejará en único sentido el tramo de la calle Sombra, desde la calle Padre Amigo hasta la plaza de Carabanchel.

La Plaza de Carabanchel será reordenada, retirando los adoquines cerámicos, agrandando alcorques (con red de riego propio) y pavimentando con losas de granito para recuperar la estructura de la plaza en sus orígenes.

La remodelación mantendrá los árboles existentes. Supondrá, además, la plantación de otros 86 nuevos ejemplares (55 en la primera fase y 31 en la segunda).

Finca de Vista Alegre

En esta segunda parte, se trata de espacios que forman el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de la Finca de Vista Alegre.

El lugar también está siendo reformado por la Comunidad de Madrid, por lo que los trabajos se coordinarán con las actuaciones que el Ejecutivo autonómico está realizando tanto en el interior como en los accesos a la finca desde el pasado año.

🔎Uno forero pasó hace unos días por la Quinta de Vistalegre.



Le sorprendió el buen estado de la zona restaurada, pero choca con lo desaprovechado y abandonado de buena parte del complejo.



📍Vista Alegre

📸Camino

🗨️https://t.co/YxhHmOFtdY pic.twitter.com/wsYsnQ7X1w — Madrid Proyecta 🏗️ (@MadridProyecta) September 4, 2025

Aunque el plan de rehabilitación de estos terrenos se está llevando a cabo por parte del Gobierno regional desde 2018 con una inversión de más de 19 millones de euros (parte procedente de fondos europeos). En él se ha incluido la rehabilitación del Jardín de Arnedo y la Estufa Grande.

Se trata de un parque histórico cuyo origen se remonta a 1832, cuando la reina María Cristina de Borbón adquirió esta propiedad, donde se plantaron 20.000 árboles y arbustos y se construyó un palacio y una ría navegable, entre otras acciones. Desde su apertura parcial en 2021 ha recibido más de 240.000 visitas.

La zona aledaña donde actuará el Ayuntamiento se encontraba, en palabras de Sanz, en situación de "deterioro" y "abandono". "Hay que actuar en estos cascos históricos que tienen mucho valor patrimonial", ha explicado, enmarcándolo dentro del programa municipal de recuperación de cascos históricos -como los de Vicálvaro, Villa de Vallecas, Hortaleza, Barajas y El Pardo-.

De hecho, así lo recordaba también hace unas semanas la cuenta de Madrid Proyecta en X (antes Twitter). Publicaba el "buen estado de la zona restaurada", que "choca con lo desaprovechado y abandonado de buena parte del complejo".

Según un usuario que aportaba fotos del lugar y al que citaban en dicha publicación, "la parte que han arreglado y abierto al público es muy pequeña, comparada con lo que podría llegar a ser". "En cuanto sales de la zona ajardinada es como pasar del paraíso al abandono en un metro", concluía.