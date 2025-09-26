Cambios en el tráfico de San Blas: se abre un nuevo acceso que reducirá los tiempos de llegada al Metropolitano

Decenas de aficionados en las inmediaciones del Estadio Metropolitano en un derbi del pasado año. Jesús Hellín / Europa Press

Los partidos de fútbol son uno de los eventos que más multitud de gente reúnen en la capital. En Madrid, el Estadio Riyadh Air Metropolitano (junto con el Santiago Bernabéu) es uno de los epicentros de estos grandes acontecimientos.

Para descongestionar el tráfico que puede haber en situaciones como esta, se va a abrir un nuevo acceso que conectará el estadio (en la futura Ciudad del Deporte) con la M-40.

Su inauguración será justo a tiempo para el partido que se disputará este sábado en el Metropolitano entre el Atlético y el Real Madrid. Y es que se podrá utilizar desde la madrugada de este viernes 26 al sábado, 27 de septiembre.

Se trata de un nuevo paso inferior de dos carriles que discurre bajo la rotonda de la avenida de Arcentales en dirección sur, y que enlazará este enclave deportivo con la red principal de la ciudad.

El objetivo es "ofrecer una conexión más eficiente y segura para los vecinos de la zona" de San Blas-Canillejas, "que verán ampliadas sus opciones diarias de movilidad para circular de una manera más ágil y fluida", como señalan desde el Consistorio en un comunicado. De esta forma, permitirán "reducir los tiempos de llegada y de salida durante los partidos y eventos de gran afluencia", en los que se incluyen los conciertos.

Ciudad del Deporte

La ejecución de este nuevo acceso a la M-40 sur y el desmantelamiento de las dos torres de alta tensión que impedían su apertura forman parte de los compromisos adquiridos por el Atlético de Madrid con el Ayuntamiento en el marco de la concesión de la Ciudad del Deporte -unos trabajos que han contado con la supervisión del Área de Obras y Equipamientos-.

Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada entre las dos instituciones que permitirá completar el tejido urbano del distrito de San Blas-Canillejas en torno al estadio, dotando a los vecinos de la zona y a los madrileños en general de múltiples instalaciones que tendrán el deporte y el ocio como protagonistas.

Nuevo acceso Ciudad del Deporte-M-40. Ayuntamiento de Madrid

El nuevo espacio, de más de 265.000 metros cuadrados, "supondrá un impacto positivo y con un enfoque sostenible e innovador en un enclave, hasta ahora infrautilizado, que es estratégico para la transformación de la cornisa noreste de Madrid", apuntan desde el Ayuntamiento. El proyecto redefinirá el paisaje urbano de esta zona de la ciudad y generará un foco de atracción con el deporte como base.

Por otra parte, el club ha ejecutado la vía de servicio desde la M-40 norte hacia las parcelas de la Ciudad del Deporte, que desemboca en los accesos de la salida 9A (avenida de Luis Aragonés) y la salida 9B (avenida de Arcentales-Coslada).

Futura 'Ciudad del Deporte' del Atlético de Madrid.

Estos accesos son los que utilizan actualmente los vehículos que se dirigen a los distintos aparcamientos del estadio y son la principal vía de entrada al barrio de Las Rosas y Las Musas.

Todas estas actuaciones completan la ya ejecutada en 2017, que consistió en la ejecución de los dos ramales de acceso al ámbito desde la M-40, condición indispensable para poder poner en funcionamiento el estadio y no saturar el tráfico en la zona.

Además, a esta infraestructura se suma la apertura, el pasado mes de junio, de nuevos accesos: un ramal para canalizar el tráfico procedente de la M-14 hacia el estadio y el distrito de, y otro para el procedente de la M-21.