Almeida reconoce que la limpieza de Madrid ha "empeorado": "Necesita estar más limpia de lo que está"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una presentación nuevos contenedores de basura en 2023. Ayuntamiento de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que la limpieza de la ciudad ha "empeorado" en los últimos tiempos, asegurando que es necesario "hacer un esfuerzo adicional".

"Necesita estar más limpia de lo que está. Hay que mejorar", ha afirmado en declaraciones a los medios este viernes tras el acto de recibimiento a los equipos finalistas de la gran final europea del videojuego League of Legends, desde los recintos feriales de Casa de Campo.

De esta manera, ha señalado que ha pedido al área de Medio Ambiente, liderada por Borja Carabante, y al titular de Limpieza, José Antonio Martínez Páramo, un informe para evaluar la situación.

"¿Que Madrid es una ciudad que está razonablemente limpia? Sí. ¿Que Madrid, en mi opinión, ha empeorado en los últimos tiempos? También. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, tan sencillo como eso", ha declarado.

Además, el primer edil ha retado a comparar la limpieza de la capital con la de cualquier otra ciudad, "especialmente de las gobernadas por el PSOE".

"No tengo ningún problema en someter los estándares de limpieza de la ciudad de Madrid a los de cualquier ciudad gobernada por el PSOE y aun así no me resigno ni voy a caer en la autocomplacencia, voy a tratar siempre de mejorar", ha añadido.

"Madrid necesita estar menos sucia de lo que está en estos momentos porque, a pesar de tener unos buenos estándares de limpieza y está en mínimos en las quejas ciudadanas, a mí eso no me vale. Tenemos que seguir mejorando", ha subrayado.

Contenedores

Lo que más le preocupa es la zona de los contenedores porque, aunque "se limpia varias veces al día, aun así siguen acumulando numerosos residuos".

En este sentido, el regidor ha comentado que tendrán que enviar el mensaje a los grandes productores de residuos para "hacer un esfuerzo". "Es necesario para intensificar el paso como con los grandes productores de residuos y de plástico, para comunicarnos con ellos y recordarles que hay una serie de horarios que hay que respetar", ha señalado.