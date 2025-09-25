La nueva pulsera que Almeida reparte en la fiestas de Chamartín para detectar droga en la bebida

Vasos de bebida en fiestas en una foto de archivo. Carlos Castro / Europa Press

El Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez Almeida, ha decidido utilizar las fiestas de San Miguel en el distrito de Chamartín -que empiezan este jueves y se extienden hasta el domingo-, para poner en marcha un nuevo proyecto.

Se trata de unas pulseras antisumisión química, dotadas de sensores que permiten detectar la presencia de múltiples tipos de drogas en la bebida.

En concreto, se repartirán 5.000 de estas, como anunció la concejala del distrito, Yolanda Estrada, durante la presentación del programa de fiestas.

"Chamartín es un espacio de ocio seguro y queremos que siga siéndolo", dijo. En este sentido, la vicealcaldesa, Inma Sanz, ha encuadrado esta nueva iniciativa en un proyecto piloto.

"Vamos a ver qué tal funciona", ha comentado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. El objetivo será "tomar decisiones" acerca de extenderlo o no a otras fiestas de distrito de la capital.

Por ahora, esta prueba ha decidido hacerse en las celebraciones que tendrán lugar este fin de semana en Chamartín por ser "multitudinarias", por lo que "se entendía que podía ser un buen momento para llevarlo a cabo y de ahí sacar conclusiones".

El contrato se ha hecho por parte de la Junta de Distrito, adjudicado por unos 8.000 euros aproximadamente. Se repartirán por parte de la policía municipal presente en el dispositivo formado por unos 100 agentes cada día.

Fiestas en Chamartín

Este año el reparto de estas pulseras no es la única novedad en unas celebraciones con el Parque de Berlín como epicentro.

Otra medida, esta vez para fomentar la inclusión, será la hora sin ruido. En esta ocasión se ampliará a dos horas (el domingo de 16.30 horas a 18.30 horas). Es una iniciativa que favorece el bienestar tanto de las personas con sensibilidad sensorial como de las personas con Trastorno del Espectro Autista.

En la programación, además, habrá actividades culturales, espectáculos infantiles, zarzuela, humor y conciertos de artistas como Momo Cortés, Polo Nández, DJ Pulpo, Paula Mattheus y Sabor de Ventas.

También habrá espacio para actividades deportivas, así como para atracciones y casetas, que cerrarán coincidiendo con el final del servicio de Metro. Una medida que busca "conciliar el derecho al descanso de vecinos con el derecho a disfrutar de las fiestas patronales de Chamartín".

🤫Las fiestas de San Miguel incluyen la iniciativa 'Horas Silenciosas' en beneficio de personas con sensibilidad sensorial y con TEA y la actuación de Afasia Activa@_EstradaYolanda: "Son unas fiestas inclusivas que no quieren dejar a nadie atrás”👇https://t.co/wuWuD1A5us — Distrito Chamartín (@JMDChamartin) September 23, 2025

Asimismo, los establecimientos del distrito repartirán entre su clientela más de un millar de invitaciones para las atracciones.

El comienzo oficial será este jueves a las 20.00 horas, con el pregón a cargo de Sergio Domínguez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, acompañado de representantes del equipo técnico y del alumnado de la institución académica, que celebra el 175º aniversario de la profesión.