Juan del Val, tajante sobre los 'okupas' de viviendas en Madrid: "La regulación debería ser muchísimo mayor de lo que es"

Mientras Madrid sigue creciendo a ritmo de vértigo, la ciudad ha desarrollado una serie de problemas que preocupan a la sociedad. Uno de los más graves, que tiene varias vertientes, es el de la vivienda. Y es que la situación en la capital de España y en la Comunidad es especialmente complicada.

En este aspecto hay dos asuntos que generan una gran preocupación entre la sociedad madrileña. Por un lado, el más repetido, es la subida de los precios. Una tendencia al alza que se lleva repitiendo durante años y que no está previsto que se vaya a detener.

Sin embargo, el tema que más conflicto genera es el de la 'okupación'. Y es que una de las cuestiones derivadas del precio de la vivienda es que hay cada vez más personas que lejos de plantearse intentar alquilar o comprar una casa, deciden asentarse en ella de manera ilegal.

Es por ello que se ha extendido un temor en el mercado que afecta cada vez a más personas. Y es que los propietarios no quieren poner ni en alquiler ni en venta sus casas por temor a que estos 'okupas' las asalten para quedarse con ellas.

Si en las primeras 48 horas no consiguen deshacerse de esta carga, el 'okupa' empieza a adquirir un derecho de arraigo sobre el inmueble que hace casi imposible echarle para recuperar su domicilio. Por ello, cada vez más personas claman contra esta situación como ha hecho recientemente el conocido escritor Juan del Val.

Juan del Val estalla por la situación de la vivienda

El escritor madrileño, que se encuentra cada vez más de actualidad por sus recurrentes apariciones en televisión en programas como El Hormiguero, ha hablado sobre uno de los temas que se encuentra más de actualidad: el de la vivienda.

Pero más especialmente sobre las 'okupaciones', una de las mayores lacras del país y de ciudades como Madrid. Del Val, que también participa en el programa La Roca, ha hablado en el espacio de laSexta sobre esta situación que tanta polémica y conflicto genera.

El escritor ha dejado clara su posición sobre aquellas personas que se dedican a vender pisos 'okupados', defendiendo que es "completamente contrario a la especulación". Sin embargo, argumenta que en este sentido hacen falta más medidas para evitar todas las atrocidades que se cometen.

Por un lado, considera que "la regulación debería ser muchísimo mayor de la que es", previniendo así que se produzcan tantos casos de pisos 'okupados' o de grandes propietarios que malinfluencian el mercado aprovechándose de una situación hoy por hoy saturada.

Eso sí, se ha mostrado partidario de las inversiones, pero no de las especulaciones que llevan a los mercados a situaciones tan diezmadas como la actual: "Habrá gente que tenga dinero y lo podrá invertir en poner un negocio o en comprar una vivienda más barata".

Y es que para Juan del Val, "una cosa es especular y otra invertir". Una opinión que generó un gran debate con otro de los presentes en la mesa de La Roca como es Berni Borrachina. El guionista español defendió que "la inversión en vivienda automáticamente es especular".

Una postura que no convenció en nada al enérgico Juan del Val, quien siguió explicando su argumentario acercándose a otra defensa también muy controvertida: "Existe una fórmula que es perfectamente legal que es la nuda propiedad".

Este es un derecho jurídico que otorga la titularidad de un bien a una persona, pero sin el derecho de uso o disfrute. Es algo muy común en herencias, donde los hijos reciben la nuda propiedad de la vivienda y el cónyuge viudo retiene el usufructo para seguir viviendo en ella.

Y también se produce en ventas donde personas mayores con dificultades ceden la nuda propiedad a un comprador y se reservan el usufructo para seguir viviendo en el inmueble a cambio de una compensación económica.

En estos casos, Juan del Val explicaba que "hay una persona que está dentro y tú sabes que esa vivienda te va a costar muchísimo más barata si estás esperando".