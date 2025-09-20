Las dos chinas en el zapato de Almeida que no acaba de sacarse el PP de Madrid: Carabanchel y Moncloa

Las agrupaciones del Partido Popular en los distritos de Carabanchel y Moncloa siguen sin tener 'dueño'. Una 'china' en el zapato de José Luis Martínez Almeida que parece no encontrar al candidato ideal para gestionar dos importantes agrupaciones de la capital de España donde el PP gana por mayoría absoluta.

Después de que el PP de Madrid tomara la gestión de estas dos agrupaciones de distrito en enero de 2024 y de 2025, respectivamente, ambas entidades siguen gobernadas por una gestora sin que nada haga pensar que eso vaya a cambiar.

Fuentes del PP de Madrid han explicado a Madrid Total que no existe "ningún problema" en estas sedes y que en ambas "se está trabajando". Apuntan esta versión pese a que, en su inicio, se trasladó la puesta en marcha de estas mismas gestoras como algo "transitorio".

Sea como fuere, todas las fuentes consultadas por este diario aseguran que no hay problema alguno con las agrupaciones y que, cuando se considere oportuno, se convocarán las asambleas pertinentes.

De hecho, la decisión de prorrogar la situación se tomó en el último Comité Ejecutivo del PP de Madrid. Se aceptó por todos los cargos del 'núcleo duro' del PP de Ayuso, sin voces contrarias que haya trascendido a la opinión pública.

Los populares recalcan que no dan mayor relevancia a este asunto, lo encuadran en un proceso natural de reorganización interna y subrayan que seguirán trabajando. A la pregunta de por qué no se ha decidido poner fin a las gestoras, la respuesta es clara: "no es el momento".

La intervención en Carabanchel y Moncloa partió directamente de Génova con la justificación de acabar con las tensiones internas en ambas agrupaciones, tal y como publicó este diario cuando ambos hechos se produjeron.

En Moncloa, la dirección regional decidió apartar al anterior presidente de distrito por lo que el PP de Madrid tachó de "trámite habitual". Alvaro Ballarín llevaba más de veinte años al frente de los populares y se esperaba un cambio de rumbo.

Miembros del PP en la capital aseguraban a este diario que se trató de renovar a Ballarín cuando se produjeron las elecciones de Carabanchel, en el 2024. Sin embargo, Ballarín logró resistir en aquel momento y no se produjo el cambio que tuvo que ser forzado desde la dirección regional a los meses.

Por el otro lado, en Carabanchel, la medida llegó tras un empate en la votación interna que enfrentó a dos de los concejales de Almeida, lo que desembocó en un bloqueo de la agrupación.

En ese momento, el partido también buscaba un cambio después de que Carlos Izquierdo, actual portavoz del PP en el Consistorio y todo un histórico entre las filas populares, llevara otra veintena de años al frente.

En ambos casos, el PP de Madrid asumió entonces la gestión con la promesa de una solución provisional. Sin embargo, la "transitoriedad" se ha convertido en un estado prolongado y sin horizonte claro de resolución.

En la sede regional del PP de Madrid de Génova 13 insisten en que no hay plazos fijos y que la prioridad es garantizar la estabilidad en todas las agrupaciones.

De momento, tanto Carabanchel como Moncloa continuarán bajo la misma fórmula: gestoras designadas desde arriba, Mientras, los militantes esperan a que la cúpula de su propio partido decida darles voz. "Llegará el momento", insisten.