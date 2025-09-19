El Retiro y otros ocho parques históricos cerrarán desde las 18.00 por el viento y las altas temperaturas

El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares cerrarán desde las 18 horas de este viernes por condiciones meteorológicas adversas, de acuerdo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Según el último boletín que ha realizado la Aemet, se esperan rachas de viento de 64 km/h y temperaturas de hasta 35º a partir de las 18 horas. El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que los técnicos del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. Previsiblemente la reapertura se realizará mañana sábado. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro, sobre la reapertura de los parques.

📢 Este viernes 19 de septiembre, a partir de las 18: 00 horas, el Retiro y varios parques de la ciudad permanecerán cerrados por condiciones meteorológicas adversas según @AEMET_Esp



¿Por qué cerramos los parques? Por tu seguridad👇 pic.twitter.com/7pVjSkCZff — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) September 19, 2025

El cierre de El Retiro y del resto de parques responde al mismo protocolo que el Ayuntamiento activa en cada episodio de calor extremo o viento fuerte. Según este sistema, cuando se superan determinados umbrales fijados por la Aemet, los accesos quedan clausurados como medida preventiva frente a la caída de ramas o daños en el arbolado.

Se trata de un procedimiento ya habitual en la capital, especialmente durante los meses de verano, cuando las olas de calor se repiten con mayor frecuencia.

En los últimos años, estas restricciones han generado debate. Por un lado, el Consistorio defiende que la seguridad de los visitantes debe prevalecer sobre el disfrute de los espacios verdes. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha subrayado en distintas ocasiones que “el 80% de las ramas caen durante el 1% del tiempo en que se activan las alertas rojas”, lo que a su juicio demuestra la eficacia del protocolo.

En el lado opuesto, grupos políticos y expertos han planteado revisar el sistema. El PSOE, por ejemplo, ha propuesto crear zonas seguras dentro de los parques o facilitar accesos alternativos a instalaciones como la biblioteca Eugenio Trías, con el fin de compatibilizar la seguridad con el uso ciudadano.