El GPS ya funciona en los túneles de la M-30: Madrid balizará los otros 38 pasadizos para que nadie se pierda

Presentación del sistema de balizas que permite la navegación asistida por los túneles de la M-30. Ayuntamiento de Madrid

Conducir por los túneles de la M-30 ya no va a ser un problema. Y es que a partir de este mismo miércoles ya está implementado el sistema que permite que no se pierda la cobertura en estas carreteras subterráneas, lo que provocaba que el navegador GPS perdiera la señal y los usuarios no localizaran la salida correcta.

Para ello, se han instalado un total de 1.600 balizas a lo largo de 48 kilómetros -cada 25 metros-. Lo que ha supuesto una inversión de 141.000 euros por parte de Madrid Calle 30. Una medida de la que se podrá beneficiar el medio millón de usuarios que circulan de media a diario por esta parte soterrada de la vía.

Así lo ha presentado esta mañana el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en un acto celebrado en el Espacio Madrid Calle 30 y Madrid Río. A este también han asistido el director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google en España, Miguel Escassi, y el jefe del programa Waze Beacons, Gil Disatnik.

Se trata de un sistema que ha podido ser instalado gracias a la colaboración público-privada con Waze y Google. Por ahora, según ha apuntado Escassi, estará disponible para los navegadores de Waze y Google Maps, aunque podrán adoptarlo las aplicaciones que lo requieran.

"Yo mismo, madrileño de nacimiento, he tenido en ocasiones dificultad para localizar la salida, lo que podía conllevar problemas de seguridad", ha señalado Almeida durante su intervención. "Esto es un avance extraordinario".

Recalca que, además, ha sido "extremadamente complicado". Se trata de una red de túneles muy extensa, con 21 entradas y 26 salidas. Asimismo, presenta dificultades como puntos a mayor profundidad o segmentos complejos, como el tramo desde el Puente de Praga hasta el de Toledo (compuesto por dos túneles que transcurren en paralelo pero superpuestos). "Es la primera vez que este sistema se implanta en un tramo de estas características".

Pero el túnel de la M-30 no será el único en no perder la cobertura. Y es que, tal y como ha anunciado el alcalde, dicho sistema se va a extender a los 38 túneles restantes en Madrid antes de que finalice el año, debido a que todos presentaban problemas de pérdida de señal (en algunos con mayor problemática que en otros), tal y como señalan desde el Consistorio madrileño.

De esta manera, se añadirán 1.100 balizas más, alcanzando un total de 2.700 en todo Madrid. "No hay otra ciudad en el mundo que cuente, en estos momentos, con una conectividad con balizas como esta", ha afirmado el primer edil. "Damos un paso importante para ser pioneros y estar a la vanguardia a nivel mundial".

En este sentido, ha asegurado que, una vez se finalicen las obras actualmente en marcha en la A-5 para su soterramiento, también se incorporará este proyecto a la vía subterránea que quede como consecuencia de esta actuación.

Conectadas por bluetooth

Las balizas son dispositivos de bajo consumo que funcionan con pilas y que emiten una señal bluetooth constante y unidireccional. Esto permite a la aplicación de navegación proporcionar a los conductores la información precisa sobre su ubicación.

Por ello, para poder hacer uso de esta tecnología, el usuario tendrá que seguir unos pasos en la configuración de su teléfono móvil. Además de habilitar bluetooth, en el caso de Google Maps será necesario también activar la opción en los ajustes de la aplicación.