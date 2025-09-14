Giro de 180 grados en este conocido barrio de Madrid: este es el día a partir del que ya no se podrá aparcar gratis nunca más

Una de las grandes preocupaciones que suelen tener los madrileños es el tráfico. Madrid es una ciudad maravillosa, pero es cierto que en algunos momentos, se hace casi imposible circular con cualquier vehículo por sus calles y carreteras. Las horas puntas cada vez son más largas y más frecuentes.

Además, no solo presenta el problema de la circulación, sino también las dificultades para encontrar aparcamiento. Y es que en muchos puntos de Madrid es casi imposible encontrar un hueco. Por ello, los parking tienen una demanda tan alta.

Por si esto fuera poco, cada vez más barrios y distritos de Madrid se están anexionando a las llamadas zonas de estacionamiento. Y es que la capital de España cuenta cada vez con un callejero mayor de áreas en las que no podemos aparcar sin pagar.

Una situación que no agrada a los madrileños y que afectará de manera directa a un nuevo grupo de vecinos de la ciudad. Concretamente, a los residentes de la zona de Valdezarza, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Madrid a través del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. El estamento que dirige Borja Carabante ya ha aprobado una nueva fase de ampliación del sistema que convertirá cientos de plazas de aparcamiento en zona de estacionamiento de pago.

Nuevos parquímetros en Valdezarza

Madrid sigue ampliando las zonas de aparcamiento regulado. Los vecinos de Valdezarza le dirán adiós a aparcar gratis en su barrio en muy poco tiempo. Una medida que cada vez está llegando a más barrios y que está cambiando la rutina de miles de madrileños.

En este caso, las nuevas zonas SER, o de Servicio de Estacionamiento Regulado, conquistan un nuevo rincón de la capital. Una toma que se hará efectiva a partir del próximo 1 de octubre tal y como ha confirmado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento de Madrid.

En total se van a incorporar 689 plazas verdes que se destinarán principalmente a residentes. Además, también habrá 12 plazas azules. Todas ellas están pensadas para la rotación de vehículos. Y la medida se engloba dentro de un plan que está transformando muchos barrios de Madrid desde hace unos años.

Este plan ha tenido tres escalas diferenciadas. La primera se produjo en el año 2020, con 763 plazas. Después, la segunda llegó en 2023, con 957 plazas. Y ahora se está produciendo una nueva ampliación. Así pues, el barrio contará con 2.421 plazas de aparcamiento SER, 2.306 verdes y 115 azules.

Estas medidas pretenden garantizar el respeto al espacio de los vecinos, reducir el tráfico de coches que buscan aparcamiento y fomentar una movilidad más sostenible. Las principales calles que se verán afectadas son Antonio Machado, Sinesio Delgado, Villaamil, Valle de Anso, San Restituto, Denia, Armenteros, Arciniega, Isla de Long y Alcalde Marín de Alzaga.

Además, el Ayuntamiento de Madrid ya ha confirmado que se encuentra abierto el proceso de solicitud del permiso de estacionamiento para los vecinos de la zona. De esta forma, podrán dejar el coche en zona verde sin peligro de multa.

Este trámite se puede realizar por internet o bien acudiendo a las oficinas de Línea y en la Oficina Especializada de Madrid. Este plan se enmarca dentro la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021, la cual contempla en el artículo 57 la extensión de estas zonas SER a 20 nuevos barrios.

En este caso, la medida quedó aprobada en junio, tanto con el visto bueno de asociaciones y colectivos locales como en el Pleno del distrito. Y así, el barrio de Valdezarza se sigue uniendo a esos barrios de Madrid en los que aparcar gratis forma parte del recuerdo.

Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguran que este tipo de medidas son fundamentales para mejorar la calidad de vida en los barrios, reducir el tráfico de agitación y favorecer un modelo de movilidad más sostenible. Sin embargo, también supone una mala noticia para todos los que tienen que pagar y antes no lo hacían.