Almeida trata de cerrar las dudas sobre su futuro: "Si hubiese elecciones mañana claro que sería candidato"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, está de vuelta en el ejercicio de sus funciones tras dos meses de baja por paternidad. Lo ha hecho para presidir la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del próximo curso político.

Todos los ojos estaban puestos en sus recientes declaraciones, que dejaban en duda su futuro en la alcaldía en las próximas elecciones de 2027. Ante eso, Almeida ha recalcado que continúa "con la misma ilusión, compromiso y ganas" que cuando se presentó en 2019 y 2023.

"Si se celebrasen las nuevas elecciones mañana, tengan claro que yo me presentaría como candidato". Aun así, no ha querido "anticipar debates futuros y centrarse en el presente".

Además ha asegurado haber hecho esas declaraciones "no desde la política, sino desde la vocación de servicio". "Siento las mismas ganas, las hipótesis no me corresponden a mí". Ha querido recordar que "las proclamaciones de candidaturas no son ahora" y recuerda que las dos últimas veces "se le presentó al cargo en el mes de enero".

"En esa entrevista no hacía otra cosa que una serie de reflexiones con un ejercicio de honestidad a los madrileños". Confirma que quiere seguir "trabajando" y que desea centrarse en un "presente" en el que se avecinan la "aprobación de varias ordenanzas" como es el caso de la de movilidad y la de terrazas.

Ha comentado que desde su partido "le conocen muy bien y no parece que tuvieran ninguna duda de lo que realmente quería transmitir". Por lo tanto, ha confirmado que no ha recibido ningún mensaje desde la presidencia del partido ni del gobierno municipal.

De cara al inicio del nuevo curso político, el alcalde ha presumido que "ya se han cumplido casi todos los puntos de su programa electoral" y afirma estar preparado "para que la oposición incremente su labor de oposición según se vayan acercando las próximas elecciones".

"La ciudad de Madrid, en mi opinión, al margen de que esté o no esté yo, está en buenas manos. Quiero agradecerles por todo el trabajo que han venido desarrollando a lo largo de estos dos años desde que tomamos posesión", ha manifestado.

"Especialmente en estos últimos dos meses en los que les tengo que decir que he estado prácticamente desconectado de la realidad política, de la realidad del Ayuntamiento y de todas las circunstancias",

Durante sus meses de baja de paternidad ha podido ver una ciudad "llena de buena gente y que quiere ganarse el futuro, independientemente de su procedencia, manera de pensar o forma de ver la vida".

Por ello, ha querido recalcar sus ganas de mirar "al presente" y continuar "trabajando" para que la ciudad continúe creciendo. "La exigencia es máxima, Madrid está viviendo un momento extraordinario".