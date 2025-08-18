Madrid pone baños y sombra en el intercambiador de Cuatro Vientos tras las protestas de Alcorcón: "Era una humillación"

Un cartel anuncia las obras en la A-5 en la parada de Cuatro Vientos al comienzo de los trabajos, en enero. Jesús Hellín / Europa Press

Las obras por el soterramiento de la A-5 están siendo un auténtico dolor de cabeza para los vecinos de los municipios de la zona sur de Madrid. Uno de los problemas principales -y que más quejas ha recibido- ha sido la parada de Cuatro Vientos, donde actualmente finalizan su recorrido los autobuses interurbanos en lugar de en Príncipe Pío.

Tras los meses de quejas por parte, sobre todo, de los vecinos de Alcorcón (uno de los municipios afectados) debido a la falta de acondicionamiento del intercambiador improvisado que se había creado en Cuatro Vientos por esta situación, este lunes comienzan la instalación para paliar estas necesidades de los viajeros.

Y es que el espacio, que hasta ahora era un descampado de arena, contará con la instalación de marquesinas, además de aseos, espacios con sombra, iluminación, personal de apoyo y máquinas de vending.

Además, se añadirán dos refugios adicionales, de grandes dimensiones, a modo de pérgola, cuyo objetivo es ampliar la zona de protección de los numerosos viajeros frente a situaciones meteorológicas adversas. Actualmente, también se están tramitando los suministros necesarios para el correcto funcionamiento de los baños y demás servicios.

Se trata de un reciente acuerdo entre el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Así lo ha trasladado el Consistorio en una nota de prensa en la que explica que este lunes han comenzado a colocarse las 12 marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid).

"Protegerán a la gente del sol, pero también de la lluvia en invierno", ha señalado Carabante en declaraciones a los medios durante un encuentro en el barrio de Abrantes este lunes.

"Vamos a instalar corredores y plataformas a lo largo de los próximos meses, baños públicos, alumbrado y máquinas para poder vender bebidas y comida, de tal manera que la gente pueda estar esperando los autobuses de una manera más razonable y más adecuada", ha añadido.

De esta manera, ha especificado que, mientras que las marquesinas se estima que estén instaladas en las próximas semanas, el resto de actuaciones tardarán más tiempo por ser "de mayor envergadura". La previsión que ha expresado Carabante apunta que esté todo listo para el mes de octubre.

Adicionalmente, también se desplegará un servicio de información a partir de septiembre de 7.00 horas y hasta las 23.00 horas.

"Es una humillación"

Por otra parte, hace tan solo unas semanas el municipio de Alcorcón lanzaba un ultimátum al no entender la decisión de no dejar llegar los autobuses al intercambiador de Príncipe Pío. Debido a esto, aseguraban que o el Consorcio Regional de Transportes les facilitaba los informes técnicos que justifican que los buses no lleguen hasta Príncipe Pío o acudirían a los tribunales.

La alcaldesa de Alcorcón, la socialista Candelaria Testa, aseguraba que ya se les había acabado "la paciencia" ante las "excusas" del Consorcio y les dio un mes para acabar con este infierno o pedirían amparo judicial.

Entrada a la estación de Metro de Cuatro Vientos junto a la A-5, al comienzo de las obras en enero de este año. Jesús Hellín / Europa Press

"A pesar de haber realizado diferentes acuerdos propositivos en Pleno y diversas propuestas en reuniones, el ‘muro invisible’ creado en Cuatro Vientos, sigue impidiendo que nuestros autobuses lleguen a Príncipe Pío", explicó la regidora.

"Desde que comenzaron las obras de la A-5, desplazarse en transporte público desde Alcorcón se ha convertido en un castigo diario para quienes apuestan por una movilidad sostenible. Lo que están viviendo nuestros vecinos y vecinas en el sur de Madrid es una humillación: esperas interminables, transbordos sin sombra y un abono transporte que ha subido más de un 50%", denunció también la concejala de Movilidad de Alcorcón, Trinidad Castillo.

La intervención en la citada vía comenzó el pasado 15 de enero y se extenderá durante al menos dos años y medio. Según los vecinos, durante los siete meses que llevan las obras han visto reducirse los servicios de autobús, se han reconfigurado las rutas y los graves problemas de movilidad les afectan más y más cada día.

Desde el Ayuntamiento de Madrid apuntan que los elementos que se ubicarán en el apeadero de Cuatro Vientos "mejorarán las condiciones de seguridad, confort y protección de los viajeros mientras esperan al autobús tanto en verano como en invierno".

Unas medidas que el Grupo Municipal Socialista ha asegurado que "llegan tarde". "Meses y meses llevamos los grupos de la oposición pidiéndoselo en el pleno del distrito, en la comisión o en los consejos de la EMT. Ha esperado al último día de la ola de calor más larga que recuerda a nuestra ciudad en el verano más caluroso para hacer este anuncio, que llega tarde y es insuficiente", ha lamentado el concejal del PSOE, Ignacio Benito, en declaraciones remitidas a los medios.

Benito, asimismo, ha defendido que la "mejor medida" para evitar esta situación es que los autobuses interurbanos lleguen a Príncipe Pío para "garantizar el confort térmico de los viajeros y dar sentido a los 25 millones de euros de dinero público que están tirando por tener el intercambiador vacío".

"Madrid es hoy la ciudad al revés. Ayuso y Almeida permiten que los vehículos privados entren por la A-5 hasta el corazón de la capital, mientras dejan tirados a los usuarios del transporte público en las afueras de las afueras. Les están diciendo a los madrileños que no merece la pena", ha zanjado.