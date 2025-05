Bomberos de Madrid piden no actuar en desahucios: "Hacer de cerrajeros excede nuestras competencias"

La sección de bomberos de Comisiones Obreras (CCOO) del Ayuntamiento de Madrid y la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios han presentado en el registro del Ayuntamiento de Madrid un escrito dirigido a la vicealcaldesa, Inma Sanz, para solicitarle la suspensión "inmediata" de un procedimiento que "obliga" al cuerpo a participar en ejecuciones de desahucios.

Así lo han explicado este miércoles a los medios a las puertas del Consistorio David Gómez, secretario de la sección de bomberos de CCOO, e Íñigo Campos, portavoz de la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios y bombero del cuerpo local.

Tal y como han detallado, en la carta dirigida a la vicealcaldesa, portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, piden la "suspensión" de un procedimiento operativo que se implantó en el cuerpo de bomberos en el mes de marzo.

El procedimiento "nos obliga a participar en desahucios, excediéndose de nuestras competencias", ha recalcado Gómez.

Y ha añadido: "Como bomberos, nuestras competencias están en un marco de salvamento de personas y bienes. Entendemos, después de varias consultas jurídicas que hemos hecho, que, más allá de esas funciones, no deberíamos participar".

"Eso no quita -ha explicado el sindicalista- que se nos requiera en un desahucio como un recurso preventivo, por si hubiera alguna incidencia tanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad como a las personas que vayan a desahuciar, pero no hacer de cerrajeros ni facilitar material y equipo de protección a policías que, evidentemente, no están familiarizados con ello y no están formados para su uso".