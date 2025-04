Mario Vaquerizo, emocionado, estrena la sala con su nombre que enfurece a la izquierda: "La polémica es absurda"

Mario Vaquerizo ha pasado de todo menos desapercibido en el Centro Galileo, en Chamberí. Emocionado, nervioso y agradecido, el cantante y periodista ha inaugurado este martes la sala de ensayo que lleva su nombre y que se encuentra dentro de este histórico edificio cultural. El homenaje que ha brindado el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida al vocalista de Nancys Rubias no ha gustado a la izquierda madrileña. Vaquerizo, sin embargo, ha calificado la polémica de "absurda". "Estoy muy orgulloso de mi reconocimiento. Hay que pasar de todo (...) No hay mejor desprecio que no hacer aprecio", ha señalado ante los medios de comunicación.

Fue el Partido Popular de Chamberí el que llevó al último pleno del distrito que se diera el nombre del artista a esta nueva sala de ensayo. La iniciativa salió adelante sin problemas, ya que el PP cuenta con mayoría absoluta en la capital. Pero recibió el 'no' de la izquierda, con el PSOE advirtiendo de que se podía estar bordeando un "fraude de ley" y con Más Madrid criticando la iniciativa porque el "señor Vaquerizo no tiene ninguna relación" con el distrito.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Vaquerizo comenzó ejerciendo el periodismo con 21 años. Después de colaborar con varios medios de comunicación, entró a formar parte del departamento de promoción de la discográfica Subterfuge en 1999.

Desde ese puesto, relanzó a grupos como Fangoria, con quien comenzó a trabajar hasta convertirse en su manager personal. Fue allí donde su destino se cruzó con Alaska, marcando el inicio de una relación profesional y personal que cambiaría su vida. Junto a sus amigos, fundó hace dos décadas el grupo Nancys Rubias.

Vestido con un traje de color granate, Vaquerizo ha explicado este martes que se siente "muy identificado" con la idea de que sea una sala de ensayo musical para grupos jóvenes la que reciba su nombre. A su vez, ha recordado que, pese a que él es de Vicálvaro, se siente de Chamberí, donde pasea y pasa ratos en sus terrazas. Durante su intervención, el artista ha recordado sus lazos con la capital española y ha ensalzado a una ciudad donde "nadie te pregunta de dónde vienes y adónde vas". "Esa mezcla" de gentes "es la clave del éxito", ha defendido.

Según el periodista, es la primera vez que le ponen su nombre a un espacio. "Ya me puedo morir tranquilo", ha bromeado. El alcalde, por su parte, ha argumentado que Vaquerizo es un personaje "polifacético" y "referente" de un Madrid "transgresor" que vive en libertad, donde sus ciudadanos se acompañan y no se pregunta lo que piense cada uno. "Eso es lo que representa [Vaquerizo]. Nos sentimos profundamente honrados y, a partir de ahora, cientos de chavales saben que aquí tienen un lugar para poder llevar a cabo sus sueños, esa es la esencia de una ciudad como Madrid".

El acto se ha celebrado dentro de la propia sala de ensayos, donde una banda musical ha interpretado en directo una versión de 'Madrid, Madrid, Madrid'. Tanto el primer edil popular como el artista han escuchado con atención la música del grupo. También Jaime González-Taboada, concejal-presidente del distrito de Chamberí y la persona que le planteó a Almeida rendir el homenaje al popular artista madrileño. "Es la primera sala que me dedican. Soy muy pudoroso y al principio dije que 'no' por el miedo al qué dirán, pero luego dije que 'sí' porque es un reconocimiento a mi labor", ha revelado Vaquerizo.