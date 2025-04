El PP propone homenajear a Mario Vaquerizo poniendo su nombre a una sala cultural de Madrid

La agrupación del Partido Popular en Chamberí propondrá el próximo jueves que se le dé el nombre del cantante y periodista Mario Vaquerizo a una sala de ensayo del Centro Cultural Galileo. Los populares quieren que el homenaje se plasme en una placa con el nombre del artista para reconocer "su larga trayectoria profesional".

Así se recoge en el orden del día del pleno mensual que el distrito celebra el 10 de abril y donde todos los grupos municipales están representados por sus respectivos concejales. En el caso del PP, la portavoz es María Gloria Cortecero García-Loygorri. El distrito está presidido por el concejal popular Jaime González Taboada.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Vaquerizo comenzó ejerciendo el periodismo con 21 años. Después de colaborar con varios medios de comunicación, entró a formar parte del departamento de promoción de la discográfica Subterfuge en 1999. Desde ese puesto, relanzó a grupos como Fangoria, con quien comenzó a trabajar hasta convertirse en su manager personal. Fue allí donde su destino se cruzó con Alaska, marcando el inicio de una relación profesional y personal que cambiaría su vida. Junto a sus amigos, fundó hace dos décadas el grupo Nancys Rubias.

Vaquerizo es conocido por huir de lo políticamente correcto y despreciar la cultura de la cancelación. Hace dos años, el cantante fue criticado por realizar una campaña para la Comunidad de Madrid en el año 2023.

"A mí se me condenó por hacer un anuncio sobre mi ciudad. Me da igual que en Madrid gobierne la derecha o la izquierda. Hay cosas de la derecha que me encantan y cosas de la izquierda que también. Lo que estoy en contra es de los extremos", señaló hace un mes en una entrevista para EL ESPAÑOL.

"Ya me han condenado por hacer un anuncio sobre mi Comunidad Autónoma y hablar sobre mi ciudad, que es Madrid. Y en Madrid gobierna una señora llamada Ayuso y lo único que hago en ese anuncio es reivindicar lo bonita que es mi ciudad. Las ciudades no tienen que tener ninguna connotación política. Me da igual que en Madrid gobierne la derecha o la izquierda", argumentó sobre el mismo asunto.

Lo que propone el PP municipal es darle su nombre a una sala de ensayo de grupos jóvenes que hay en el Centro Cultural Galileo, en Chamberí.