Lamela, el prestigioso estudio detrás del nuevo hotel de lujo de Canalejas: arquitecto de la T-4, del Four Seasons y del Bernabéu

El estudio Lamela es uno de los "más prestigiosos" de la arquitectura reciente española. Por sus manos pasó la ampliación del estadio Santiago Bernabéu de finales del siglo XX, la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas y el Complejo Canalejas. El despacho que dirige Carlos Lamela también pondrá su sello en el hotel de lujo que Radisson abrirá en Madrid en 2027 en el edificio de Generali en Alcalá 21. El complejo hotelero estará a pocos metros del Four Seasons de Canalejas que, por cierto, también remodeló la misma firma.

La canadiense Four Seasons eligió la estructura más emblemática de Canalejas, el Palacio de la Equitativa, para inaugurar en 2020 su primer hotel en España. Desde entonces, se ha asentado un nuevo foco del lujo de la capital con tiendas exclusivas y aterrizajes de otros nombres del lujo hotelero, como JW Marriot o Nobu, el negocio hotelero de la leyenda de Hollywood Robert De Niro.

Radisson desembarcará en la capital ocupando uno de los edificios más altos de la zona de Sol. Su intención es abrir un hotel de su línea Collection, complejos pensados para un "estilo de vida lujoso" y que ya tiene en ciudades como París, Londres, Milán o Casablanca.

Proyección virtual del futuro Hotel Radisson Collection, en la calle Alcalá. Estudio Lamela

Hasta hace unos meses, Alcalá 21 era una mole de oficinas presidida por una cubierta con los característicos rótulos de la aseguradora Generali, propietaria del edificio y filial española del grupo italiano Seguros Generali.

Tras su reconversión, contará con 154 habitaciones, suites, spa, un restaurante "exclusivo" y un rooftop con piscina climatizada y bar con unas vistas privilegiadas al centro de Madrid.

Imagen real del edificio Generali, en el número 21 de la calle Alcalá. Generali S.A

Alcalá 21 se construyó en los años 30 para el Banco Vitalicio de España y otras entidades comerciales. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida dio el visto bueno al proyecto en septiembre. La particularidad del edificio es que está incluido en el Catálogo Municipal de Edificios Protegidos.

Además del estudio Lamela, en el proyecto colaborará Aguilera Ingenieros. En cualquier caso, la rehabilitación estará liderada por el equipo interno de Radisson Hotel Group.

Según explican desde Lamela, el objetivo es mantener la estructura actual y reforzarla para adecuarla a la normativa vigente. Se restaurarán los elementos protegidos de la edificación (fachada, portal y escalera principal).

"El nuevo uso hotelero se implantará sobre unas plantas de oficinas prácticamente diáfanas en la actualidad, dotándolo de nuevos ascensores para cumplir con la accesibilidad y de las medidas requeridas en cuanto a seguridad en caso de incendio, que mejorarán notablemente la situación actual", indican desde el despacho de Carlos Lamela. Con todo, el estudio subraya que el hotel contará con la certificación que acreditará la sostenibilidad de la intervención.

Proyectos con Four Seasons

Fundado en 1954 por Antonio Lamela Martínez, el estudio comenzó trabajando en complejos residenciales del sur de España y de las islas, en pleno "auge del turismo internacional" en la costa del país. La firma se diversificó en la década de los 80 y los 90 y "se convirtió en un referente de grandes proyectos urbanísticos, residenciales y de complejos de oficinas", tal y como recuerda en su página web.

Carlos Lamela, actual presidente ejecutivo e hijo de Antonio, se incorporó al estudio de su padre en 1984 coincidiendo con la ampliación del Santiago Bernabéu. Con la llegada del siglo XXI Lamela impulsó sus trabajos en el extranjero: la ampliación del Aeropuerto de Varsovia (Polonia), el Contact Center para el Banco Santander en Querétaro (México) y diferentes proyectos en Emiratos Árabes, Catar y Bahréin.

Después de ocho años de trabajo, Lamela finiquitó en 2020 su intervención en el Centro Canalejas, que da cobijo al Four Seasons, una galería comercial con marcas exclusivas y viviendas de alto standing. El vínculo del estudio con la hotelera canadiense no termina ahí. El despacho indica que también ha participado en la reconstrucción del Hotel Formentor en la Bahía de Pollensa, en Mallorca, y está remodelando para hacer un Four Seasons en Peloponeso, Grecia.

La Fundación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) considera que Lamela es "uno de los despachos profesionales más importantes de la reciente arquitectura española".