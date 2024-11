Almeida amenaza al Rayo Vallecano con tomar "acciones" si no subsana las "deficiencias" de la Ciudad Deportiva

El Ayuntamiento de Madrid ha dado 15 días hábiles a la Fundación Rayo Vallecano para que subsane las deficiencias de la Ciudad Deportiva y evitar sanciones, ha informado la concejala delegada de Deportes, Sonia Cea, en la comisión del ramo tras una pregunta de Más Madrid.

"El deterioro es tan bestial que llega a ser insegura para los deportistas", ha descrito la concejala de Más Madrid Mar Barberán, que ha recordado que la parcela fue adjudicada en 2006 a la Fundación Rayo Vallecano y supone que el concesionario tiene que asumir la responsabilidad de mantener la instalación en condiciones óptimas de funcionamiento, conservación, seguridad y limpieza, pero "nada más lejos de la realidad".

Barberán ha indicado que "la suciedad es poco más que permanente" en un espacio "en estado penoso", con accesos llenos de "socavones o incluso rellenados de forma casi improvisada, que puede que sea más peligrosa porque se puede meter un pie en un boquete o llevarse por delante uno de esos rellenos".

En este punto ha indicado que el pasado 19 de octubre "un chaval de 13 años en un encuentro entre la fundación Rayo Vallecano y el club deportivo Pozo Sport tuvo una lesión porque metió el pie en uno de esos boquetes, se rompió los ligamentos y tuvo que ser evacuado en ambulancia con todo lujo de dificultades por los problemas que tienen también con los accesos".

Eso ocurrió en el Campo 2 pero en el 1, donde entrenan los prebenjamines, menores de 6 y 7 años, "hay un poste de luz con unos tornillos enormes que no están ni siquiera protegidos y que como allí acabe un crío no se sabe lo que puede pasar". "Hasta el momento no hemos visto que el Ayuntamiento haya hecho nada y, desde luego, Raúl Martín Presa como presidente del club se está lavando las manos", ha acusado.

Las primeras palabras de Sonia Cea han sido para desearle una pronta recuperación al jugador de la sección deportiva tras la lesión en el partido, para pasar a trasladar que el área de Deporte está trabajando junto al distrito y la Dirección General de Gestión Urbanística en poner solución a aquellos aspectos que garantizan de forma segura la práctica del fútbol en estas instalaciones.

Requerimiento municipal

El área ha analizado la concesión y valorado las diferentes acciones que pueden realizar frente al confesionario y han exigido a la Fundación "que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para mantener el perfecto estado de uso y garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones".

La Dirección General de Gestión Urbanística ha enviado "un requerimiento a la Fundación Rayo Vallecano a fin de que adopte de manera inmediata las medidas precisas para subsanar las deficiencias en el plazo de 15 días hábiles".

El Consistorio estará "muy vigilante para que la Fundación cumpla con todos sus compromisos y obligaciones que tiene como concesionarios y en caso de no cumplirlas se iniciarán las acciones correspondientes conforme a la normativa aplicable".

"En los próximos días vamos a realizar una visita con los técnicos del área de Deporte para valorar el estado de las instalaciones", ha concretado Cea, que ha avanzado que han solicitado una reunión con la Federación de Fútbol de Madrid y con los clubes usuarios de la Ciudad Deportiva para conocer de primera mano sus inquietudes.