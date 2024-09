Mad Cool, a la espera de una autorización del Ayuntamiento para trasladar sus palmeras a Villaverde

Hasta su ubicación en Villaverde, el festival madrileño Mad Cool se celebraba en un recinto de Valdebebas. Unos terrenos que, tal y como confirmaron los promotores y (posteriormente) el Ayuntamiento de Madrid, ahora se van a destinar a levantar el gran circuito de Fórmula 1.

Pero la mudanza, como la del común de los mortales, se fue haciendo por partes. La noria y las letras se movieron para las primeras ediciones, pero uno de los símbolos de este recinto (sus palmeras) todavía seguían en Valdebebas.

Eso sí, la interinidad de esta decoración va a durar poco. Según ha podido confirmar Madrid Total, el traspaso de estas palmeras ornamentales al recinto de Villaverde está pendiente de autorización municipal. Es decir, que se van a quitar de ahí.

Concretamente, la parcela que se encuentra hacia el este del futuro circuito de Fórmula 1 es donde ahora están las citadas palmeras. A este respecto, un informe de impacto del nuevo espacio concreta que toda la infraestructura del "extinto festival" está "siendo desmantelada".

"Se está retirando el césped sintético y las palmeras ornamentales. Estas

últimas pendientes de autorización municipal para su trasplante a Villaverde", concreta el documento.

La presencia de Mad Cool en el área donde se va a celebrar la Fórmula 1 no sólo sirve para marcar las áreas de desarrollo de las pistas. Los promotores del espacio también han usado el festival para analizar los residuos que puede generar un evento de tales características.

Por ello, en su estudio informativo, toman como ejemplo los residuos generados en Mad Cool por ser un "evento de características similares". A este respecto, prevén colocar contenedores para cada tipo de residuo, (restos, envases, orgánica, papel-cartón y vidrio), "promoviendo así su segregación durante la celebración del evento".

Estimado los residuos que se generaron durante Mad Cool 2023, los organizadores del futuro circuito de Fórmula 1 calculan que se podrían generar 8.200 kg de restos, 28.000 kg de envases, 11.400 kg de orgánica, 5.000 de papel-cartón y 10.900 de vidrio.

Mad Cool se queda

Más allá de que los promotores del evento de Fórmula 1 usen a Mad Cool para medir sus necesidades logísticas o que vayan a eliminar de la parcela todo resto del festival, el movimiento de las palmeras allana el camino hacia la posibilidad de que el espacio Iberdrola Music (en Villaverde) sea el definitivo para este festival.

El traslado definitivo de las palmeras es una señal para interpretar este hecho, pero no es el único. La Comunidad de Madrid ya tiene preparado un anteproyecto para poner en marcha una pasarela sobre la M-45 que salvaría la brecha entre Getafe y Villaverde. Una fisura que, en esta edición, se ha solventado cortando un paso inferior que une ambos espacios, pero que ha dado varios problemas de movildiad.

La pasarela es una reclamación histórica de los vecinos de Getafe. Mejoraría la movilidad del espacio y también del campo de fútbol del Getafe, que está justo enfrente del recinto del Iberdrola Music.

A esta nueva instalación, que no tiene fecha para ponerse en marcha, se le uniría la instalación de planes sonoros en la M-45. Este punto no está derivado directamente del festival, puesto que es una normativa que no se cumple y que responde al tráfico de la M-45 por esa zona, pero también sumaría 'puntos' a su favor.

Estos paneles se pondrían a ambos lados de la M-45 y, además de mitigar el ruido de los camiones y vehículos que pasan diariamente por la carretera, taponarían la música que, hasta las 2 am que terminaba el festival, escuchaban algunos vecinos de Getafe y Villaverde.

Además de estas dos novedades, hay que tener en cuenta que antes de diciembre de 2024, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha la estación de metro de El Casar, a menos de 20 minutos andando del recinto, y que conecta este espacio con la Puerta del Sol mediante la L-3 de metro.

La parada va a ser una realidad próximamente, pero, además, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha solicitado que haya una parada 'extra' sólo para el Polígono donde se encuentra el Iberdrola Music. La Comunidad no se ha pronunciado al respecto.