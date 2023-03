Henry Méndez, el dominicano reguetonero que hará bailar a Ayuso y Feijóo en su próximo mitin

El Partido Popular quiere rayos de sol, tumbados en la arena y ver cómo se pone bien dorada y morena. Los populares se lanzan este sábado a la caza del voto latino en Madrid con un evento de lo más peculiar: conciertos del cantante Henry Méndez y de la Orquesta Carlos Tález.

Bajo el lema “Europa es hispana”, el partido conservador celebra este evento con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Esteban González Pons y Dolors Montserrat. Todos al ritmo de la música latina, después de que Vox haya tumbado en la Asamblea de Madrid la medida estrella para captar voto latino: la ley para la deducción del tramo autonómico del IRPF a inversores extranjeros.

Tras este varapalo, la presidenta autonómica celebra este evento en el Auditorio Parque el Paraíso, en el barrio de Simancas (San Blas), este sábado a las 11 horas. Los líderes populares bailarán al ritmo del cantante dominicano Henry Mendez, famoso por canciones como Te fuiste, Noche de estrellas o su archiconocida Rayos de sol, un tema presente en el grueso de las verbenas españolas.

Lo cierto es que el cabeza de cartel de este evento, tiene ya más de español que dominicano. En agosto de 2021 fue reconocido como Hijo Adoptivo de Talavera de la Reina (Toledo), donde ha actuado en numerosas ocasiones.

Nació hace 48 años en Santo Domingo, la capital dominicana. Siendo muy joven su familia se mudó a España, más concretamente, a Sant Quirze del Vallès (Barcelona). Allí despegó su carrera musical de manera profesional.

Sus inicios se nutren de una mezcla de pop, reguetón, house y dance, lo que muchos han llamado “electrolatino”, un género que pegó fuerte en nuestro país en la década pasada. Para el año 2002, Mendez ya se codeaba con lo más florido del mundo de la farándula en España.

Aquel año dio la friolera de 120 conciertos y compartió escenario con David DeMaría, David Bustamante, Niña Pastori, Chenoa o Presuntos Implicados. Posteriormente, actuaría con cantantes de renombre internacional como Pitbull, Snoop Dogg, Rihanna, Lumidee o Lil Jon.

En 2008 creó su propio sello discográfico, Sheneal Records, y en 2012 firmó la canción del verano: la citada Rayos de sol. Como muchos cantantes de música latina urbana, Mendez ha sido más de singles que de discos. Su primer álbum de larga duración, Dale mambo, llegó en 2014, cuando su imagen ya estaba bien asentada en el mercado.

Cuenta con varias decenas de colaboraciones con otros músicos, así como numerosas apariciones en televisión, desde ¡Mira quién baila! hasta Sálvame, pasando por Tu cara me suena.

Vox no baila

Este evento llega después de que Vox haya dejado a Ayuso sin una de sus medidas estrella en el ámbito fiscal, con la que buscaba atraer grandes fortunas de no residentes a la Comunidad de Madrid

Rocío Monasterio dejó claro que votaría en contra de la ley para la deducción del tramo autonómico del IRPF a inversores extranjeros. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid exige que el PP abra este beneficio al resto de los madrileños y que no siga "en la misma línea".

"Si tuvieran en cuenta nuestra propuesta de equiparar a los madrileños con un extranjero, tendríamos en cuenta su propuesta, pero no vemos ninguna propuesta por parte del Gobierno. ¿Qué es esto de primar al que viene de fuera, al que acaba de llegar frente a los jóvenes en Madrid que no llegan a comprar su propia vivienda?", cuestionó la líder de Vox este mismo martes.

A su juicio, es "una obligación" de la presidenta de velar primero "por los madrileños". Por eso, ha avisado que no iban a apoyar este jueves "una ley de privilegios a extranjeros si no se dan las mismas condiciones a los madrileños".

Esto ha supuesto la ruptura total del PP de Ayuso con Vox. "No he visto ni una sola propuesta de Vox que sea original, solo se han dedicado a esperar sentados a que el PP en alguna se equivocara o se quedara corto para ser 'Y nosotros más'. No han aportado nada hasta este momento pero ya cuando han decidido que el enemigo soy yo, por tanto lo paga Madrid, ahí ya les digo: cada uno mejor por su cuenta", ha dicho la presidenta madrileña este jueves en la Asamblea.

Así pues, a Ayuso le toca bailar este sábado en el evento del PP en San Blas, pero sabiendo que el partido de ultraderecha no sigue su compás, ni su ritmo, ni su melodía.

