"La matrona de Rita": bronca entre Almeida y Maestre por su cita médica tras dar a luz

C. Serna

Quedan menos de 100 días para las elecciones municipales y regionales y eso se nota en el ambiente político que se respira en la Comunidad de Madrid donde ya no se eligen batallas y se pelea hasta el último balón aunque sea a costa de "la matrona de Rita" (Maestre).

[Rita Maestre: "El enrocamiento en el 'sí es sí' no está siendo útil. Hay que gobernar con sensatez"]

La líder de Más Madrid, que se convirtió en madre el pasado 22 de febrero, aseguró a su salida del hospital público 12 de Octubre, el 24 de febrero, que tenía que citarse con su matrona esa misma semana y que era imposible conseguir una cita en su centro de salud.

"La sanidad pública en Madrid está saturada por falta de recursos. La arrogancia del PP está destruyendo nuestra salud", criticaba Rita Maestre.

Me tendría que revisar una matrona esta misma semana después del parto, pero es imposible. La primera cita disponible es dentro de tres semanas. La sanidad pública en Madrid está saturada por falta de recursos. La arrogancia del PP está destruyendo nuestra salud. pic.twitter.com/Kbhux3FUO0 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) February 24, 2023

Una enfermera del mismo hospital donde parió, de hemato-oncología pediátrica según dice ella misma en su cuenta de Twitter, @sweetnurse, le contestó que las citas con la matrona ya vienen dadas en la documentación que el centro facilita a las mamás cuando salen: "Revísate bien los papeles del alta porque del 12 de Octubre te fuiste con las citas de la matrona agendadas".

Pero la cosa no ha quedado ahí. En el Pleno del Ayuntamiento, ha sido el propio alcalde José Luis Martínez Almeida, el que ha entrado de lleno en la polémica acusando a Rita Maestre en su ausencia, porque está de baja por maternidad, de manipular para criticar la sanidad madrileña.

"Felicité a su portavoz muy sinceramente, pero díganle que en Twitter no conviene manipular en relación con la sanidad y que mintió cuando dijo que no tenía cita con la matrona, cuando, como quedó acreditado, del hospital salió con las citas de la matrona. Díganle que no mienta desde casa y que cuando vuelva ya podrá mentir desde el Pleno", ha criticado el regidor.

La reacción de Rita Maestre, "desde casa", como recordaba el alcalde, no se ha hecho esperar. "Que una cuenta de Twitter mienta es desgraciadamente una práctica habitual. Que Almeida se haga eco de una mentira en el pleno estando yo de baja es terriblemente patetico", ha recriminado la líder de Más Madrid.

Que una cuenta de twitter mienta es desgraciadamente una práctica habitual. Que Almeida se haga eco de una mentira en el pleno estando yo de baja es terriblemente patetico. pic.twitter.com/8leaGDlBk3 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) February 28, 2023

Maestre insistía en que era increíble que le estuvieran diciendo a ella, a la propia afectada, si tenía o no cita con la matrona. La concejala de Más Madrid, María Pilar Sánchez Álvarez, ha calificado de "muy cutre" la "actitud irrespetuosa e impropia de un alcalde de Madrid" con la líder que acaba de dar a luz.

Tras todas estas declaraciones, el alcalde ha reiterado su respuesta y ha retado a Rita Maestre a que "enseñe la documentación completa del alta" y sepamos "quién miente".

Almeida se ampara en el protocolo de alta del 12 de octubre para asegurar que la candidata a la Alcaldía tenía cuando salió del centro "citas con la matrona". "Establece un calendario de citas", ha añadido.

"Entre el protocolo del 12 de Octubre y lo que dice Rita Maestre, pongo mi confianza en el hospital", ha sentenciado Almeida ante los medios de Comunicación.

Tuviera cita o no, lo que está claro es que en el Consistorio hasta la "matrona de Rita" es material bélico cuando se trata de enfrentarse entre el Gobierno municipal y el principal partido de la oposición. Cuestión electoral.

