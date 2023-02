Mil personas protestan contra la tala masiva en Madrid Río: "Donde pasa Almeida no crece un árbol"

Alrededor mil personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han manifestado en Arganzuela para protestar contra la tala de 1.027 árboles por la construcción de la nueva estación de la línea 11 de Metro de Madrid, en Madrid Río.

[Los plataneros que sobrevivieron a la M-30 pero no a la Línea 11: 1.000 árboles talados por las obras]

Convocada por Ecologistas en Acción y otras entidades vecinales afectadas, la marcha, que según los organizadores ha reunido a 2.000 personas, se ha celebrado en el Parque de Arganzuela y ha transcurrido en un ambiente festivo, con los manifestantes "muy movilizados", "cantando y luchando".

"Será la primera de muchas reivindicaciones", ha dicho a Efe Jesús Martín, portavoz de Ecologistas en Acción, que ha detallado que el objetivo de la protesta es "impedir que las talas ocurran" e instar a la Comunidad de Madrid a la "revisión de las obras" para que se cumplan los "preceptivos legales de impacto ambiental".

Las vecinas de Arganzuela hemos salido a la calle a decir bien alto: NO A LA TALA



Qué orgullo de barrio 💚#YoDefiendoEsteÁrbol #LaArboledaSeQueda pic.twitter.com/ValxWxFOr1 — María Pastor 🍏🌻 (@MariaPastorV) February 18, 2023

El viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó la medida cautelar solicitada en un recurso por Ecologistas en Acción y Aedenat de "suspensión inmediata" de las obras de la ampliación de la línea 11 del Metro de Madrid en los Parques de Arganzuela-Madrid Río y Comillas, que incluyen la tala de más de mil árboles.

Por su parte, el consejero de Transporte, David Pérez, ha asegurado que la ampliación de la línea 11 de Metro es una "gran noticia", y ha asegurado que el Gobierno regional replantará "más de 20.000 árboles relacionados con esta actuación", por lo que "no sólo no va a haber pérdida de ningún árbol, sino aumento de más de 15.000 árboles que se van a plantar".



Además, para el consejero, "lo importante es que el Metro" va a llegar a más barrios y "el tema de los árboles será sobradamente compensado".

Pero los vecinos no lo ven tan claro y aseguran que no van a cejar la lucha. "No nos rendimos", ha señalado Martín, que ha llamado a traer "razón y cabeza" a la Comunidad de Madrid a la hora de realizar la construcción, una obra que "las vecinas quieren" pero que debe llevarse a cabo "con información" y acorde a las necesidades ambientales.

A la marcha se han sumado, además de colectivos sociales, los grupos municipales de la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid, que han acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de no escuchar a los vecinos y han pedido que se reconsidere el proyecto para llevarlo al emplazamiento original, en el Paseo de las Yeserías.

El portavoz de campaña municipal de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha denunciado la "tala indiscriminada" de "más de 1.150 árboles sanos", lo que en su opinión supondrá "una pérdida terrible para las zonas verdes de Madrid", mientras que ha calificado como "falsas" las "promesas" de replantar especímenes por parte de la Comunidad de Madrid.

Ayuso y Almeida creían que podían talar 1.150 árboles sanos en Madrid Río sin consecuencias.



Pues no. Los vecinos de Madrid defenderemos el arbolado hasta donde haga falta. #NoALaTala pic.twitter.com/5gMED6ttV8 — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) February 18, 2023

"Es intolerable que el alcalde Almeida no escuche a los vecinos, que por supuesto están de acuerdo, como nosotros también, con la implantación de la estación y la ampliación de la línea 11, que por supuesto defendemos, pero no estaba proyectada aquí; el proyecto original que se sometió a audiencia pública no decía que iba a ser a costa de perder las zonas verdes de Madrid", ha comentado.

El cambio de espacio para la obra es, bajo su punto de vista, una decisión "unilateral" de un alcalde que "está gobernando de espaldas a la ciudadanía" con la que se incrementa la "pérdida de árboles que está sufriendo Madrid" que calcula en "más de 70.000 árboles" en esta legislatura.

También ha estado la concejala del PSOE, Enma López, quien ha insistido en que allí "por donde pasa Almeida no crece ni un árbol" para criticar esta tala masiva provocada por el cambio de ubicación de la parada de Metro sin consulta con los vecinos.

Por donde pasa Almeida no crecen los árboles.



Más de 1.000 están en peligro en Madrid Río pero no son los únicos.



Hoy hemos estado con los vecinos de Arganzuela 👇 pic.twitter.com/ilsHNVOSuG — Enma López (@EnmaLopez) February 18, 2023

Por su parte, el candidato de Recupera Madrid a la Alcaldía de la capital, Luis Cueto, ha asegurado no entender el "cambio de postura" sobre la línea 11 y ha calificado a Almeida como un "encargado de Ayuso" que "no está defendiendo los intereses de Madrid".

Cueto ha señalado que, de realizarse allí la construcción, la Comunidad de Madrid "se cargará" un bosque "que ha costado 20 años", y ha afirmado que seguirán luchando para que "esto no ocurra".

El candidato de Podemos-Izquierda Unida, Roberto Sotomayor, en la protesta. E. E.

En la misma línea, el candidato de Podemos-Izquierda Unida a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, también ha subrayado que Almeida "no escucha a los vecinos" y se dedica a "machacar los espacios verdes".

"Hay que renaturalizar los espacios verdes para que tengamos una vida sana, alegre y barrios amables. El señor Martínez-Almeida no es un alcalde, es un leñador y los datos son claros: en los últimos tres años casi 80.000 árboles talados", ha indicado, antes de comprometerse a plantar dos árboles "por cada árbol que haya talado Almeida".

