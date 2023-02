Punto Violeta o Ask for Ángela: así evita Madrid agresiones en discotecas como el caso Alves

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

La detención del futbolista Dani Alves por una presunta agresión sexual ha puesto el foco en los protocolos de actuación establecidos para estas situaciones en los locales de ocio nocturno.

La coordinación entre la discoteca, los Mossos d'Esquadra, el hospital y la propia víctima permitió dar una respuesta rápida y conjunta al caso del futbolista. Sin embargo, la existencia de un modus operandi no es algo exclusivo de Barcelona, sino que se extiende a todas las ciudades, como Madrid. Aunque con más sombras que luces.

En el año 2018 la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, firmaba un protocolo de actuación con dos de las grandes patronales del ocio nocturno en la capital (Noche Madrid y Madrid en vivo). Un importante convenio de colaboración que, años más tarde, ha ido evolucionando de forma desigual y sin una hoja de ruta marcada por las organizaciones.

Una pandemia como la de la Covid-19 ha impedido un correcto desarrollo del proyecto, según el propio colectivo, aunque ello no les ha impedido ir actualizando sus medidas frente a nuevas formas de agresión como la sumisión química o la oleada de pinchazos que se vivió el pasado verano.

Desde la oposición política, Más Madrid, denuncia que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, "no ha continuado con las campañas y políticas que iniciamos en el mandato de Manuela Carmena". Hecho "irresponsable", según Rita Maestre denuncia a Madrid Total, porque estos protocolos "funcionan".

"El gobierno de Manuela pusimos en marcha un protocolo tras reuniones con los locales, pero Almeida lo metió en un cajón y a pesar de que hemos pedido que se ponga en marcha ha votado en contra", denuncia la líder de la oposición.

Madrid Total se ha puesto en contacto con diferentes asociaciones del ocio nocturno en la capital para constatar que, aunque el programa de Manuela Carmena existe y está vigente en la capital, no se está desarrollando de una forma homogénea.

Dos modelos

De hecho, en Madrid hay dos modelos muy diferenciados sobre cómo gestionar este tipo de actuaciones: una parte del sector apuesta por el proyecto 'Ask for Ángela', importado de Reino Unido; y los hay quienes apoyan un modelo similar a los Puntos Violetas, modelo potenciado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, con códigos QR y espacios propios.

No se trata de una división entre empresarios del ocio nocturno sino de una solución ante la falta de una directiva clara por parte del Ministerio de Igualdad que luego puedan desarrollan las diferentes ciudades o comunidades autónomas.

Vicente Pizcueta es el portavoz de Noche Madrid, una de las asociaciones que firmó el protocolo inicial con Manuela Carmena. "Ese convenio dio pie a que Madrid y Barcelona se hayan impartido cursos de formación y se haya puesto en marcha una estrategia de buenas prácticas", ha reconocido a este diario.

Aun así, Pizcueta reconoce los errores a la hora de desarrollar el proyecto y seguir avanzando y lo achaca a la Covid-19. "Hemos tenido un par de reuniones con el departamento de Igualdad del Ayuntamiento y la Comunidad durante el verano pasado y la próxima semana tendremos una reunión con el Ministerio de Igualdad", ha explicado.

En este sentido, el portavoz de Noche Madrid insiste en que la capital está en una "cuenta atrás" para recuperar sus protocolos y lo hacen desde la perspectiva de que el Ministerio de Igualdad marque unas pautas comunes "para todos".

"No se ha derogado ningún protocolo en la ciudad, aunque sí se puede valorar o no la capacidad de respuesta por la pandemia de la Covid-19", contextualiza.

Este es el diseño de las chapas y servilletas para la campaña contra las agresiones sexuales. Ayuntamiento de Madrid

Desde Noche Madrid tienen claro que el objetivo es llegar a este verano con un nuevo y renovado protocolo implantado y eso es algo que han confirmado con el Ministerio de Igualdad, con quién ya están trabajando, y con el Ayuntamiento de Madrid.

Su meta es que exista un marco común para agilizar estos protocolos en los diferentes territorios. Que el Ministerio de Irene Montero marque unas pautas básicas de actuación que faciliten la interlocución con los territorios y que haya un documento básico. Así los que ya tienen un protocolo, como Madrid o Barcelona, puedan actualizarlo y, los que no, poner en marcha uno.

Ni en los protocolos vigentes en el Ayuntamiento de Madrid ni en el que estudian con el Ministerio de Igualdad está el modelo 'Ask for Ángela'. Un programa que llega desde Reino Unido y en el que se trabaja de una forma muy sencilla: existen unos carteles en los baños para que, si alguien se siente incómodo o ha sufrido una agresión de cualquier tipo, pregunte por Ángela a un miembro del local y este ponga en marcha el protocolo para avisar a policía, etc.

Imagen de la cartelería 'Ask For Angela'. E.E

Para Pizcueta, la idea ha sido valiosa durante unos años, como todas, pero ahora necesita evolucionar "a otra fase". "Es un modelo superado". Ellos apuntan por los conocidos como puntos violeta donde se identifique un espacio seguro en el que la persona pueda acudir "sin cuchicheos como si fuera un secreto".

Por el contrario, tanto el Círculo de Empresarios del Ocio Nocturno de Espectáculos de Madrid como Spain Night Live sí apoyan el modelo 'Ask for Angela'. Es el que se pone en marcha en muchos países de fuera y, al ser Madrid un lugar de encuentro de muchos turistas, lo ven como un código claro y "unificado".

Tito José Pajares, presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno, explica que su organismo sí se ha suscrito al protocolo Pregunta por Ángela y ha enviado información y cartelera sobre el proyecto a más de 320 espacios de ocio nocturno.

"Es mucho más operativo que los puntos violetas que, a nuestro parecer, no son una respuesta inmediata y se quedan muy atrás", argumenta. En su caso, están en contacto con la Delegación del Gobierno de Madrid, que es quién gestiona parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Su intención es dar a conocer las bondades de este proyecto, que es el mismo que se siguió en el caso de Barcelona, según las autoridades locales.

En España, muchas de estas iniciativas se enmarcan dentro de sellos de ocio seguro como el que promueve Spain Night Live en el que, además del Ask for Ángela, se contempla formación para todos los empleados del local, cámaras, tapavasos, etc.

Incluso, desde Spain Night Live van un paso más allá y, como elemento "intimidatorio y disuasorio" se presentan como acusación particular en los casos más mediáticos. Como puede ser el de Dani Alves o el de Igualada.

Ayuntamiento y Comunidad

Mientras que, según confirman estas fuentes a Madrid Total, el Ministerio de Igualdad coordina un proyecto unificado, el caso de Dani Alves ha encendido la mecha de las agrupaciones políticas clamando por protocolos así.

En el caso de Madrid, ha sido Más Madrid quien ha llevado esta reivindicación tanto a la Asamblea como al Ayuntamiento aunque creando discordancia entre ellos mismos. Mientras que Mónica García clamaba por un protocolo como "el que tiene Madrid", Rita Maestre denuncia que el Ayuntamiento no ha desarrollado lo establecido por Manuela Carmena.

Este diario se ha puesto en contacto con el equipo del Ayuntamiento quiénes han explicado que el protocolo de Manuela Carmena está firmado y "en un cajón" y por ello reprochan la pasividad de Almeida.

A esto hay que sumarle que en marzo de 2022, el PP votó en contra, junto con Ciudadanos y Vox, de una propuesta de Más Madrid que recogía la necesidad de retomar el protocolo de 2019 con los locales de ocio nocturno.

Mientras, Más Madrid en la Asamblea ha registrado la iniciativa aunque no ha habido ningún movimiento por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como tampoco ocurrió durante el verano de 2022 cuando elevaron una iniciativa similar, esta vez, ligada a oleada de pinchazos que se vivió durante las fiestas de verano.

