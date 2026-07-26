El incendio de Ávila es el peor de la Historia y ha quemado ya 50.000 hectáreas: han ardido más de 100.000 en 5 días

Una persona trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). César Vallejo Rodríguez Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en Ávila, Madrid y Toledo ha afectado ya a 77.000 hectáreas, siendo el mayor de la historia reciente de España. En Ávila han ardido 50.000 hectáreas, en Madrid 25.000 y en Toledo 2.000, superando los incendios más graves registrados previamente. Más de 90.000 personas han sido evacuadas o confinadas en las tres provincias, y se prevén nuevas evacuaciones en la zona oeste. La ministra Sara Aagesen ha destacado la magnitud de los incendios y ha agradecido la labor de los profesionales y voluntarios involucrados.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Sara Aagesen, ha indicado este domingo que el incendio que afecta a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo ya alcanza las 77.000 hectáreas afectadas y supone el "mayor incendio de la historia reciente de nuestro país".

En concreto, la dirigente ha indicado desde el puesto de mando avanzado en el madrileño municipio de Navalcarnero que en Ávila son 50.000 las hectáreas afectadas por los fuegos, mientras que en Madrid son 25.000 y en Toledo 2.000.

El fuego que afecta ahora a Ávila ha superado la magnitud de los que se encontraban a la cabecera de los más graves de la historia: Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León), todos sucedidos en agosto de 2025.

En total, son 153.000 las hectáreas afectadas en todo el país, una cifra seis veces mayor que en 2025, que fue un verano "extraordinariamente complejo", según ha recordado Aagesen.

De esta forma, ha advertido de la gravedad de la situación debido a la magnitud de los incendios en todo el territorio nacional.

Por ello, ha querido referirse a los profesionales que están trabajando de forma incansable para apagar el fuego y mostrar su "agradecimiento máximo". "Sois un orgullo de país", ha reiterado.

La ministra también ha trasladado todo su apoyo a las familias que han tenido que abandonar sus casas por los incendios y ha agradecido a los voluntarios que se encuentran "al frente de la atención y la asistencia".

Asimismo, Aagesen ha adelantado que "aún se prevén más evacuaciones" en la zona oeste donde está teniendo lugar el incendio que une las provincias de Madrid, Ávila y Toledo y ha añadido que la población regresará a sus casa se pueda producir con la "máxima seguridad".



"Estamos actuando para obtener una resolución lo más temprana posible y atacar la extinción", ha incidido Aagesen.

Hasta esta tarde, ha matizado, hay unas 90.000 personas evacuadas o confinadas en Ávila, Madrid y Toledo, y otros 16.000 desalojados en Castellón.



En concreto, en las tres provincias bajo emergencia nacional hay 59.896 evacuados y 29.867 confinados.