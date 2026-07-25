El humo de los fuegos llena de humo y cenizas el cielo de la capital: "Han saltado las alarmas antiincendios del edificio"

El humo de los incendios, sobre el cartel de 'Schweppes' de la Gran Vía.

Las claves

Las claves Generado con IA El humo de los incendios en la Sierra Oeste ha cubierto toda la ciudad de Madrid, afectando a distritos como Chamartín, Vallecas, Moncloa y Carabanchel. Se han activado alarmas antiincendios en edificios de oficinas debido a la alta concentración de humo, incluso estando estos a decenas de kilómetros del fuego. Las autoridades recomiendan cerrar puertas y ventanas, evitar la actividad al aire libre y usar mascarillas, especialmente entre niños, ancianos, embarazadas y personas con problemas de salud. A pesar de la situación, la vida social en terrazas y bares continúa, con residentes y turistas desafiando las recomendaciones de precaución.

Si el jueves se instaló como un vecino inesperado en el norte de la ciudad, este viernes el humo se ha convertido en un residente más de Madrid.

Desde Chamartín hasta Vallecas, pasando por Legazpi; y desde Moncloa a Carabanchel, pasando por Tirso de Molina.

No es el verso de un chotis, ni una canción de Ska-P, son todos los distritos de Madrid que se han llenado de humo. La situación afecta a millones de personas ante la deficiente calidad del aire y las condiciones de baja visibilidad.

El humo del #IFSierraOeste cubre ya buena parte de la ciudad de #Madrid. Así se ve la zona del Paseo de la Castellana a su paso por las torres, con un cielo “nublado” sobre los distritos de #Chamartín, #Tetuán y #FuencarralElPardo pic.twitter.com/E4bKOiPjSk — Asociación Vecinal Barrio de Castilla (@avbcastilla) July 24, 2026

Tal y como explicó el medio especializado Meteoiberia, el humo de los incendios, que ya han quemado unas 20.000 hectáreas entre Madrid y Ávila, comenzará a afectar más directamente a la capital este sábado. La situación se debe al cambio de viento a Noroeste.

Sin embargo, este viernes la situación ya se ha convertido en un problema para muchos ciudadanos, que no pueden abrir las ventanas para aprovechar la débil corriente de viento y escaparse del calor.

Hacerlo supone recibir de inmediato una bocanada de humo.

Los #incendios forestales y la intrusión de masas de aire de origen africano provocan un episodio de deterioro de la calidad del aire.



Se recomienda extremar las precauciones y reducir la actividad al aire libre, sobre todo a ancianos, niños, embarazadas y enfermos. pic.twitter.com/FD6VuRVNMc — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) July 24, 2026

De hecho, el servicio de Emergencias de Madrid ha publicado un mensaje en el que "recomienda extremar las precauciones y reducir la actividad al aire libre, sobre todo a ancianos, niños, embarazadas y enfermos".

El Ayuntamiento de Madrid ha recomendado cerrar puertas y ventanas, así como "toda ventilación de la casa" para mantener un ambiente sano.

También ha pedido a los ciudadanos que no permanezcan al aire libre y, en caso de hacerlo, usar mascarilla para evitar problemas respiratorios.

Igualmente, proteger los ojos y la piel con prendas de manga larga.

Madrid bajo el humo de los incendios. pic.twitter.com/5RjlYpxWHV — Saúl (@Saul1494) July 24, 2026

La presencia del humo en el entorno urbano también ha producido situaciones inesperadas, como la activación de alarmas antiincendios, especialmente en edificios de oficinas.

Los detectores de humo, ante la enorme presencia de las emanaciones del incendio, han saltado al detectar partículas por encima del umbral programado.

Es frecuente, de hecho, que en oficinas, hoteles o viviendas se activen antes de que el incendio sea grande. En este caso lo han hecho a pesar de estar a decenas de kilómetros del fuego.

La imagen amenaza con convertirse en un clásico madrileño más, puesto que en 2025 ya se produjo una situación similar ante los incendios en Guadalajara.

Eso sí, la habitual escena de las terrazas en un viernes no se ha visto resentida y son muchos, residentes y turistas, los que han acudido a su cita con las cañas. Inasequibles al desaliento.