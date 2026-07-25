Evacuado por el fuego el puesto de mando de Cenicientos en plena rueda de prensa: "Salgan de forma ordenada"

Entorno de la localidad de Cenicientos tras el anuncio del desalojo por el incendio. Nahia Peciña EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El puesto de mando avanzado en Cenicientos fue evacuado durante una rueda de prensa debido a la proximidad del fuego. Autoridades como Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso estaban reunidas en el municipio coordinando las labores contra el incendio. Se ha pedido a los medios y a la población evacuar de forma ordenada ante el avance de las llamas. Un total de 73.000 personas han sido desalojadas en Ávila y Madrid, incluyendo vecinos de Cenicientos, Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real.

El madrileño municipio de Cenicientos llevaba ya varios días siendo el centro de todas las operaciones para coordinar las actuaciones frente al fuego que lleva casi una semana asolando a Madrid.

Precisamente, esta mañana se reunían ahí autoridades como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el delegado del Gobierno, Francisco Martín y muchos de los operativos que están tratando de controlar el fuego.

Pero hacia el mediodía, este mismo municipio se unía a los evacuados por los incendios, frente a la proximidad de las llamas. Esta situación, además, ha obligado a mover el puesto de mando avanzado que gestiona los servicios de extinción hacia Navalcarnero.

Martín ha pedido frente a los medios de comunicación allí reunidos que "salgan de forma ordenada" del municipio para que las autoridades puedan realizar el desalojo de forma correcta.

Sin embargo, los periodistas allí congregados no han podido evitar cierto nerviosismo frente a la posibilidad de que las llamas avancen. Por ello, la treintena de medios desplegados en la zona han sido rápidos a la hora de recoger sus equipos para desplazarse hasta Navalcarnero, a unos 70 kilómetros, de forma casi inmediata.

Minutos después del anuncio, el Ministerio del Interior ha enviado un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de los vecinos del municipio que, según ha podido comprobar Efe, han comenzado a salir de sus viviendas, algunos con maletas y sus mascotas.

Cenicientos: de la calma a la amenaza del fuego

Cenicientos tiene esa costumbre de los pueblos alrededor de las grandes ciudades de que, ante la vida y el movimiento de la urbe, su presencia suele pasar inadvertida.

Sin embargo, durante varios días ha sido el centro neurálgico de las operaciones del mando avanzado para los incendios. Algo que, dentro de la vida de Cenicientos, ha provocado, ante todo, curiosidad.

Por ello, no era raro ver cada poco tiempo el trasiego de vecinos por los alrededores del puesto, para ver qué sucedía.

Muchos esperaban entre el caos de vehículos oficiales y efectivos de emergencias para así intentar saber qué estaba pasando.

"Venimos un rato, preguntamos cómo va todo y nos volvemos a casa. Es inevitable acercarse", explica a Efe Ana Belén, vecina de Cenicientos, que reconoce que el pueblo vive unas horas "muy distintas" a las habituales.

Ese distintas no pasa solo por los incendios. Frente al habitual paso de los habitantes, entre todos conocidos, por los bares y comercios del municipio se imponía el paso acelerado de los efectivos del operativo y los periodistas que, entre actualización y actualización, aprovechaban para tomar un café o comer algo antes de regresar al operativo.

"Da impresión ver tanta gente. Aquí nos conocemos todos y de repente ves pasar camiones de bomberos y coches oficiales. Parece otro pueblo", comenta la mujer.

En definitiva, frente a la calma de los pueblos se ha impuesto la urgencia por la información y la incertidumbre por unos incendios que avanzan de forma feroz.

73.000 personas evacuadas

La evolución de los incendios activos en la provincia de Ávila y Madrid ha obligado desde el pasado jueves y especialmente en las últimas horas a la evacuación de 73.000 personas de decenas de pueblos abulenses y de la sierra oeste madrileña.



Según ha cifrado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde Cenicientos han sido desalojadas unas 38.000 personas en la provincia de Ávila y alrededor de 35.000 en Madrid.



El mismo mensaje de Es-ALERT que han recibido los vecinos de Cenicientos se ha repetido en los móviles de los habitantes de Cadalso de los Vidrios, la Urbanización Entrepinos (Cadalso) y Rozas de Puerto Real.



La población de Las Rozas de Puerto Real está siendo evacuada a Sevilla La Nueva, los de la Urbanización de Entrepinos al municipio de Alcorcón y los de Cadalso de los Vidrios a Móstoles mediante la movilización de veintitrés autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.



La Comunidad de Madrid también ha activado otras 241, con doce UCI, en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, a disposición de distintas necesidades.